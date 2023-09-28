華府今年命案逾200起 結案率16年新低

華府今年1至9月謀殺案超過200人，近25年增加最快。(Getty Images)

華府 今年1至9月謀殺案超過200人，近25年增加最快。警方近日宣布發現八起未列入統計的案件，今年凶殺案統計已高達209起。

大多數凶殺案都是有目標的攻擊，受害者主要為弱勢的非裔。迄今為止，被殺害的兒童與青少年人數，已經與去年一整年一樣多。

長期為貧困所苦的東南第八選區，截至9月中，已有至少75起凶殺案。相較之下，在富裕的西北第三選區，則無任何凶案紀錄。

位於東南區一間小學25日發生的槍擊事件，讓家長十分憤怒：「我們的孩子是來受教育的，卻無法得到保護。」

當地民眾表示無法容忍犯罪事件頻繁，卻又無能為力。每個人都可能成為受害者，恐懼讓民眾即使目睹犯罪事件，也會選擇逃避，而非出手相救。

居民特納(Cornelia Turner)發現她15歲兒子在家中遇害。這位悲傷的母親表示，她每天都擔驚受怕，如今每天在新聞中發生的事，也發生在他兒子身上。

過去暴力事件大多涉及年輕人之間的幫派鬥爭，但是最近「關係紛爭」的案件增加，部分原因甚至微不足道。一件發生西北14街和U街麥當勞的案件，16歲少女使用折疊刀刺殺對方致死，僅是因為對酸甜醬的爭論。

第八選區市議員懷特(Trayon White)說：「我們處於緊急狀態。」他呼籲政府在租金 援助計劃、年輕人藥物濫用與心理健康治療方面，投入更多資金，就像認真對待疫情 一樣。

新冠疫情爆發期間，許多城市的凶殺案激增，但是目前各大都市的犯罪率呈現下降趨勢，據華盛頓郵報(The Washington Post)數據，與去年同期相比下降15%。但是華府地區反而增加了28%。

華府警力近年來急劇萎縮。數據顯示，截至9月初警員人數3328名，為半個世紀以來最少。今年迄今為止，華府地區的罪案結案率為44%，是16年以來最低。

因應今夏暴力事件激增，代理警察局長史密斯(Pamela Smith)召開應對會議，並表示暴力事件已經減少，局長將此歸功於集中資源在暴力頻發區域的相關決策。

近期多項方案都是採取更嚴厲的措施，例如在拘留標準上，給予法官更多權限，這些政策與過去幾年的主流大相徑庭，被看作是在「佛洛伊德案」(George Floyd) 之後消減警力政策的反對浪潮。

「我們了解居民的擔憂，」局長史密斯表示，「我們正在盡一切努力降低犯罪率」。