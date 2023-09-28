聯邦政府若關門 大華府逾30萬雇員、軍人衝擊大

聯邦政府若停擺，大華府地區受衝擊大。圖為國會大廈。(美聯社)

大華府地區許多人擔心聯邦政府關門 時，會造成該地的聯邦工作人員、軍人和承包商的衝擊。

維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)說，維州有全美最多的聯邦承包商居住，以及17多萬名聯邦雇員、12萬9400名現役軍人駐紮在州內各基地以及五角大廈，他說這些人在政府停擺期間沒有工資，將無法償付每月要支出的生活費用與貸款。

2018年到2019年聯邦政府持續停擺35天，使華納仍心有餘悸，這是美國歷史上政府關門最長的時間。華納在2019年提出「停止愚蠢法案」(Stop Stupidity Act)，試圖防止政府將來再度關門。其他議員也提出各種防止關門的法案，但都沒有獲得通過。

因此，華納和聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)26日聯合發表聲明，敦促眾院共和黨人不要讓停擺發生，尤其會對軍人帶來特別嚴重的傷害。

民主黨國會眾議員艾維(Glenn Ivey)說，他的選民也擔心現役軍人被迫留職停薪的狀況。

維州州長楊金(Glenn Youngkin)說，政府關門影響為政府工作的許多家庭生計。他希望拜登總統努力將人們團結在一起，而不要放任而置之不理。

同樣，馬里蘭州的聯邦參議員霍倫(Chris Van Hollen)認為，政府關門勢必延遲工資發放，以及各機構的業務被迫消減，影響馬州 約3萬名的現役軍人，加上研究項目到對馬里蘭大學地區的國際學生援助服務等都會受到衝擊。

其中馬州伯賽大的國力衛生研究院(National Institutes of Health in Bethesda)的臨床試驗和研究可能會因政府關門而停止，嚴重影響病人的治療機會。

另外，小企業管理局(Small Business Administration)已經批准馬州超過3億4000萬元504貸款，一旦政府關閉，該局將無法受理、審核和批准在馬州、維州和華府特區 的小企業的新商業貸款。

華府特區的餐館業者也好不容易看到疫情後的人潮回流，尤其是聯邦調查員和美國司法部、商務部、白宮等官員都是餐廳常客，以及附近的博物館遊客等。

然而，隨著國會積極避免政府停擺之際，參．眾兩院的分歧卻加大。參院26日以跨黨派的方式提出名為「持續決議」(continuing resolution)的臨時措施，以維持政府運作到11月17日，當中一項決議是維持決議給烏克蘭60億元和美國救災60億元的撥款。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)認為，兩黨合作可以戰勝極端主義，認為政府關門對國家是毀滅性。