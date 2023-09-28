我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

今冬取暖或變貴 瓦斯擬漲20%

記者王稚融／綜合報導
今年冬天民眾的瓦斯費支出可能會增加。(美聯社)
今年冬天民眾的瓦斯費支出可能會增加。(美聯社)

隨著寒冬季節即將來臨，一些民眾開始使用天然氣取暖。由於天然氣價格上漲，今年冬天民眾的瓦斯費支出可能會增加。華盛頓天然氣公司(Washington Gas)在日前由特區三人組成的公共服務委員會舉行的公開聽證會上，提出就調高天然氣價格20%的計畫進行辯論。

人民法律顧問辦公室(Office of the People's Counsel) 在聽證會上反對升息，「如果漲價提案獲得批准，將使每戶的每月帳單平均增加16.48美元。」這是華盛頓天然氣公司在該地區提出的最大的升息請求，將為該公司帶來約5300萬美元的收入。人民法律顧問桑德拉·馬塔沃斯·弗萊 (Sandra Mattavous-Frye) 在聽證會後接受訪問時表示：「此時給華盛頓特區的消費者帶來不合理的負擔。」

根據美國能源署(U.S. Energy Information Administration)的資訊，和大多數能源一樣，導致天然氣價格上漲的因素最常見的是供需平衡，其它如風暴、進口、出口、庫存水準變化以及其他需求突然變化等。今年，天然氣價格可能上漲的原因還有新冠疫情(COVID-19)後帶來的經濟復甦、以及今年產量低於預期等。

華盛頓天然氣公司稱，向用戶收取天然氣費用但不從中獲利。儘管最近全球天然氣價格飆升，華盛頓天然氣公司的天然氣費率，每月都接受政府監管機構審查。華盛頓天然氣公司只能用監管機構批准的價格收取費用。

面對可能漲價，用戶如何管理帳單，華盛頓天然氣公司提供下列幾點建議：

●在冬季寒冷來臨之前，參加預算計畫以分攤全年暖氣費用。透過預算計畫，由於暖氣和熱水可能是家庭最高的支出之一，因此將天然氣費用分攤到全年，用戶每月支付相同的金額，因此不會出現意外。用戶可透過每月可預測的水電費帳單來相應地規畫其他費用。如需註冊，可上網 https://www.washingtongas.com/budgetplan。

●透過使用高能源效率的暖爐來節省能源消耗，用戶可利用線上家庭能源評估、升級到高效電器等等，以提高能源效率。無論是更換熱水器還是添加擋風雨條，都可以更節能，往往小小的改變會產生很大的影響，並降低帳單支出。如需所在地區最新的節能解決方案，可上網https://wgsmart savings.com/。

●有低收戶資格的客戶可能有資格獲得能源援助計畫，該計畫有助於抵消成本並減輕水電費。這些援助計畫在馬裡蘭州、華盛頓特區和維吉尼亞州的整個服務區域內提供，旨在為有需要的客戶提供協助。要了解更多信息，請上網https://washingtongascares.com/。

●分期付款計畫可能也適合某些仍需要協助的客戶，客戶可上網輸入12個月或24個月的付款計畫來管理他們的能源帳單。欲註冊，可上網https://www.washingtongas.com/paymentplan。

天然氣 預算 升息

上一則

華府今年命案逾200起 結案率16年新低

下一則

聯邦政府若關門 大華府逾30萬雇員、軍人衝擊大

延伸閱讀

回憶錄出版 女星凱莉華盛頓揭：41歲才知父親非親生

回憶錄出版 女星凱莉華盛頓揭：41歲才知父親非親生
華盛頓動物園熊貓將送回中國 民眾惜別

華盛頓動物園熊貓將送回中國 民眾惜別
FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久

FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久
華盛頓動物園大熊貓將送回中國 民眾惜別依依

華盛頓動物園大熊貓將送回中國 民眾惜別依依

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇跡」

2023-09-27 13:54
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看