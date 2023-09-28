今冬取暖或變貴 瓦斯擬漲20%

今年冬天民眾的瓦斯費支出可能會增加。(美聯社)

隨著寒冬季節即將來臨，一些民眾開始使用天然氣 取暖。由於天然氣價格上漲，今年冬天民眾的瓦斯費支出可能會增加。華盛頓天然氣公司(Washington Gas)在日前由特區三人組成的公共服務委員會舉行的公開聽證會上，提出就調高天然氣價格20%的計畫進行辯論。

人民法律顧問辦公室(Office of the People's Counsel) 在聽證會上反對升息 ，「如果漲價提案獲得批准，將使每戶的每月帳單平均增加16.48美元。」這是華盛頓天然氣公司在該地區提出的最大的升息請求，將為該公司帶來約5300萬美元的收入。人民法律顧問桑德拉·馬塔沃斯·弗萊 (Sandra Mattavous-Frye) 在聽證會後接受訪問時表示：「此時給華盛頓特區的消費者帶來不合理的負擔。」

根據美國能源署(U.S. Energy Information Administration)的資訊，和大多數能源一樣，導致天然氣價格上漲的因素最常見的是供需平衡，其它如風暴、進口、出口、庫存水準變化以及其他需求突然變化等。今年，天然氣價格可能上漲的原因還有新冠疫情(COVID-19)後帶來的經濟復甦、以及今年產量低於預期等。

華盛頓天然氣公司稱，向用戶收取天然氣費用但不從中獲利。儘管最近全球天然氣價格飆升，華盛頓天然氣公司的天然氣費率，每月都接受政府監管機構審查。華盛頓天然氣公司只能用監管機構批准的價格收取費用。

面對可能漲價，用戶如何管理帳單，華盛頓天然氣公司提供下列幾點建議：

●在冬季寒冷來臨之前，參加預算 計畫以分攤全年暖氣費用。透過預算計畫，由於暖氣和熱水可能是家庭最高的支出之一，因此將天然氣費用分攤到全年，用戶每月支付相同的金額，因此不會出現意外。用戶可透過每月可預測的水電費帳單來相應地規畫其他費用。如需註冊，可上網 https://www.washingtongas.com/budgetplan。

●透過使用高能源效率的暖爐來節省能源消耗，用戶可利用線上家庭能源評估、升級到高效電器等等，以提高能源效率。無論是更換熱水器還是添加擋風雨條，都可以更節能，往往小小的改變會產生很大的影響，並降低帳單支出。如需所在地區最新的節能解決方案，可上網https://wgsmart savings.com/。

●有低收戶資格的客戶可能有資格獲得能源援助計畫，該計畫有助於抵消成本並減輕水電費。這些援助計畫在馬裡蘭州、華盛頓特區和維吉尼亞州的整個服務區域內提供，旨在為有需要的客戶提供協助。要了解更多信息，請上網https://washingtongascares.com/。

●分期付款計畫可能也適合某些仍需要協助的客戶，客戶可上網輸入12個月或24個月的付款計畫來管理他們的能源帳單。欲註冊，可上網https://www.washingtongas.com/paymentplan。