陽光保健養生中心 用心做養老 用愛護健康

陽光保健養生中心的溫馨與快樂

年齡只是個數字，心態才最重要，在陽光三部會讓你活得瀟灑快樂。人到老年，似乎又回到了童年時光，孩子們玩的皮球，何嘗不再重溫一下。安閒喧鬧的晚年，需要一種歇息、一種愉悅、一種至高的享用。心靈呼喚般的太極不須“野馬分鬃”，也不用“白鶴亮翅”，而是聆聽宇宙的鳴鳴，喚醒沉睡中頭腦，伸展擴胸、轉體扭頸，拍打放鬆，逐漸將氣息調整至自然疏暢。老年人需要動作的協調性，也需要鍛鍊肌肉的力量，輕緩的動作堅持每天做一點，也能達到體能的提高。老年人在身體上確實有些不便，但在陽光有人扶助，依然享受著親情與美好。活動器材就地選擇，因人而異，簡單易行，鍛鍊目的明確，同樣達到健身 效果。小小沙包投進小桶，看似簡單，並非容易，需要耐心、準確、力量適中。

套圈比投沙包難度要大，更需要方向力度的準確性，投十次會九次不中，但越難的活動越能調動積極性和提高興奮性，鍛鍊身體的協調和細緻和耐心。

乒乓球是中國的國球，同樣受到外籍人的喜愛，從發球和接發球，到推擋扣殺，技術難度大，對腳步的移動和身體的反應，手感球感都有很高的要求。海綿棒遊戲這項活動呈圓形圍坐在一起，海綿棒握在手中，隨著音樂的律動和工作人員的示範，動作可以不規範，模仿允許不太像，只要跟著做，只要快樂就可以。洋教頭指導下的“太極”，不須“野馬分鬃”，也不必“白鶴亮翅”，只要坐在椅子上，耳旁響起如宇宙般的嗚聲，稍做簡易的動作，更多的是進入冥想狀態的靜修，亦或是一種心理暗示…

各種活動的間隙護士會為一些年老體衰的會員檢查身體和指導服藥，如親人般的關懷與呵護，溫暖著每位老人的心。將小小沙包頂在指尖達到穩定，歡樂就在一瞬間，小小的動作同樣獲得滿足與喜悅。老年人在身體上確實有些不便，但在陽光有人扶助，依然享受著親情與美好。

迷你保齡球，一擲全中“10”分滿意，小場地依然能體會其中的樂趣。四人圍坐，四面城牆，摸碰吃打輪番轉，且看誰是贏家。胡牌心花怒放，牌亂臉上不悅，待到急盼停牌時，“胡”聲早已響起。描圖填色，手穩色勻，一幅幅美麗畫面躍然紙上，每一次丹青描繪，都有喜悅在其中。Bingo常玩不厭，每每面臨懸念，洗耳靜聽數位宣，專等5格相連。小小乒乓球，拋出一條孤線，彈彈跳入杯，方向、力量恰到好處，才能達到目標，看似容易，但需慢慢掌握其中的技巧。帶著滿足，帶著快樂，帶著一上午的美好，期待更美好的明天！

如果您或家人需要日間照料服務，請聯絡陽光保健養生中心。免費諮詢、免費參觀。

孫護士電話：301-250-3555。地址：德國鎮店： 20420 Century Boulevard, Germantown, MD；Laurel店：5801 Ammendale Road, Suite D, Beltsville, MD；Frederick店：110 Thomas Johnson Dr, Suite 150, Frederick, MD

陽光中心可輔助您申請醫療白卡 （低收入 醫保卡），有白卡的老人可免費接受中心服務。

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