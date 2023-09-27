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全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

記者陳曼玲╱綜合報導
華府特區的托兒費用成本居全美之冠，工薪家庭負擔沈重。(Getty Images)
華府特區的托兒費用成本居全美之冠，工薪家庭負擔沈重。(Getty Images)

根據全國首都地區聯合之路(United Way of The National Capital Area)的調查，華府特區的托兒費用成本居全美之冠，每個家庭每年的育兒成本超過2萬4000元，讓處於聯邦補助貧困標準以上的工薪家庭大呼吃不消。

該非營利組織的報告指出，馬里蘭州和維吉尼亞州的托兒費用名列全美前十名，馬州每年的托兒費用約為1萬5403元，維州每年的托兒費約為1萬4560元。

該組織的總裁與執行長赫林(Rosie Allen-Herring)說，這些托兒的費用與該地區的薪資收入相較之下，實在令人震驚，再加上家庭要支出其他事物的高成本，家庭負擔就更加沉重了。

該報告指出，生活在高成本的大華府地區，有130多萬人的薪資收入比聯邦補助的貧困標準高一點，因此根本無法得到任何來自政府的經濟援助，而賺來的收入仍不敷生活所需。

赫林說該組織的目標是發展勞動力和夥伴關係，希望能了縮小居民的貧富差距，他們也歡迎社區投入資源來解決這個問題。

他說該組織希望能減少有需要但拿不到補助的家庭數量，因此著重在教育、經濟穩定和健康計畫三方面來彌補差距。

隨著聯邦政府在新冠疫情期間提供給數千家日間托兒所的補助資金即將結束，根據世紀基金會(Century Foundation)估計，一旦資金耗盡，多達7萬家托兒計畫可能面臨終止，屆時可能有300多萬個孩童沒有日托兒所可去，可能造成美國各地托兒費用飆升。

專家說，今年女性工作的人數創下歷史新高，但是托兒所關閉的危機可能影響女性投入勞動市場上的進展。

另外，希望培養孩子長大至念大學的家庭，可能要面臨另一個沉重的負擔是大學的學費。根據客戶銀行公司NetCredit的最新調查，在全美的28個州裡，托兒費用比公立大學學費還要貴，托兒費用平均每年要多出1031元。

根據NetCredit的數據，夏威夷是大學學費和兒童教育費用差距最大的州，因為該州的學前教育和托兒沒有得到政府補助，只能仰賴學費，因此使家庭費用增加。

紐約則排名第二，托兒費用約為2萬3231元，比州內大學高出1萬5951元。以實際支出的費用來看，紐約的每年托兒費用最高，其次是夏威夷、新澤西、麻州和維州。

其中，馬州的托兒費用比公立大學學費高出約2574元，維州的托兒費比公立大學高出2595元。

根據教育數據開啟(Education Data Initiative)組織的數據，四年制的公立大學平均學費為每年9678元。

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