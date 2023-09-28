野花牌綠蜂膠“一物多能” ——解讀《中華本草》之蜂膠的八大作用

野花牌綠蜂膠

蜂膠早在2005 年就被列入《中華人民共和國藥典》，法定蜂膠的功能與主治爲: “抗菌消炎、調節免疫、抗氧化、加速組織愈合，可用於高脂血症和糖尿病 的輔助治療”。2010年版和2015 年版藥典又肯定蜂膠的功能爲“補虛弱，化濁脂，止消渴; 外用解毒消腫,收斂生肌。用於體虛早衰，高脂血症，消渴; 外治皮膚皸裂，燒燙傷”。

《中華本草》是中國具有權威性的中醫藥大典，代表了當代中醫藥研究的最高和最新水平。其第25捲也明確了蜂膠有八大功效，可歸納爲：抗病原微生物，鎮靜、麻醉及其他神經繫統的作用，促進組織修複，調節內分泌，調節血糖、血脂及血壓，保肝，抗腫瘤 ，抗氧化、自由基清除，無毒副作用。

1、抗病原微生物

抗病原微生物就是人們所説的“殺菌、消炎、抗病毒”。蜂膠在這方麵有着極強的作用，特別是對口腔潰瘍、牙週炎、鼻炎、胃炎、泌尿繫統感染、腹瀉、流感等疾病。

2、鎮靜、麻醉及其它神經繫統作用

蜂膠有很好的止痛作用，它的止痛效果是普魯卡因的四倍；另外對神經有很好的調節和修複作用，幫助睡眠。

3、促進組織修複

蜂膠對受損組織的愈合力極強，能促進新生組織的迅速生長。用蜂膠軟膏治療燒傷，效果要強於中、西藥軟膏。

4、心腦血管繫統的影響

蜂膠能增強心肌收縮力、擴張血管、降低血中甘油三酯含量等作用，對於預防和輔治心腦血管疾病效果非常明顯。所以蜂膠又被稱爲“血管清道夫”。服用蜂膠對高血壓 、心髒病、腦血栓、動脈硬化等患者有着特殊的醫療和保健作用；也對預防和輔治糖尿病血管繫統併發症有特殊的意義。

5、保肝作用

蜂膠可以降低丙谷轉氨酶、解肝毒、保護肝細胞，因此對各類型肝炎都有極好的幫助作用。

6、抗腫瘤作用

蜂膠中的黃酮類和萜烯類物質都是抗腫瘤的主要成分。

7、清除自由基，促進新陳代謝、調節內分泌

現今有80多種疾病都與自由基有關，蜂膠是一種很強的自由基清除劑，是許多重症患者的首選抗氧化劑。

8、無毒副作用

蜂膠是一種純天然的物質對人體沒有任何毒副作用，具備了可長期服用的條件。

野花牌綠蜂膠不僅擁有國際保健品行業標準化優異生産質量GMP認証,美國FDA獨立實驗室87項安全性綜合測試認証以及加拿大官方天然保健品NPN認証，還榮膺全球最嚴格的食品安全管理繫統國際食品安全監管體繫頒髮的HACCP認証，成爲目前北美唯一擁有此項國際權威的巴西綠蜂膠品牌。

爲了您和家人的健康，

請務必選擇通過正規官方實驗室檢驗的蜂膠産品！

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