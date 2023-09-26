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華盛頓動物園熊貓將送回中國 民眾惜別

記者王稚融／綜合報導
華盛頓國家動物園的大熊貓「小奇蹟」正在品嚐冷凍果汁蛋糕。 （Getty Images）
華盛頓國家動物園的大熊貓「小奇蹟」正在品嚐冷凍果汁蛋糕。 （Getty Images）

華盛頓國家動物園為期九天的「熊貓Palooza」活動，23日(上周六)拉開序幕，由於動物園與中方的「大熊貓租借協議」到期，「小奇蹟」與父母「添添」和「美香」三隻大熊貓將於今年12月7日被送回中國，很多來自全美各地的民眾，紛紛冒雨前往送別。

慶祝活動開始時，26歲的雄性大熊貓「添添」和25歲的雌性大熊貓「美香」以及牠們三歲大的幼崽「小奇蹟」分別吃到了由冰凍果汁和竹筍製成的多層蛋糕，甜點上還撒上了地瓜泥、胡蘿蔔泥和蜂蜜。根據動物園網站的說法，這將是「牠在華府的最後一個生日」。

1972年，當名叫「興興」和「玲玲」的一對大熊貓首次來到國家動物園時，在華盛頓掀起一股大熊貓熱潮，50多年來大熊貓一直是國家動物園的最受歡迎的「明星」，吸引了無數的遊客和參觀者專程來到動物園，也是美中友誼的象徵。

自2000年以來，根據協議，中國將成年大熊貓租借給美國國家動物園，每年租金約100萬美元。在華盛頓出生的熊貓幼崽也將送回到中國，該協議也是中國全球「熊貓外交」的一部分。

華盛頓國家動物園的為三隻大熊貓準備了「最後一次」的大蛋糕。 （Getty Ima...
華盛頓國家動物園的為三隻大熊貓準備了「最後一次」的大蛋糕。 （Getty Images）

近年來，在中美關係日益緊張的背景下，熊貓所帶有的政治意味也愈明顯。先前與「小奇蹟」一樣透過人工授精在國家動物園出生的三隻熊貓幼崽已先後被送回中國，而其他美國動物園的大熊貓最近也相繼離開美國。

由於暴風雨天氣，上周六，動物園取消了一些原定的戶外慶祝活動，但並未阻止成群結隊的人們穿著雨衣、戴著帽子在熊貓保護區外等待參觀。

「熊貓Palooza」的活動將會持續到10月1日，活動包括照片背景、動手藝術和手工藝品、特殊兒童區、早晨家庭伸展運動和瑜伽、熊貓講座、貼紙紋身、以保護動物為主題的尋寶遊戲、現場直播音樂會以及在遊客中心劇院免費放映《功夫熊貓》和《神奇寶貝》的電影等等。不過，如果10月1日起聯邦政府關閉，動物園當天將不對外開放。

華盛頓國家動物園舉辦的「熊貓Palooza」活動雖風雨，但民眾穿著雨衣排隊著看大...
華盛頓國家動物園舉辦的「熊貓Palooza」活動雖風雨，但民眾穿著雨衣排隊著看大熊貓。 （Getty Images）

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