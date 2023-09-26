喬治城大學學生 連署籲廢除「傳承入學」制

喬治城大學學生正在連署呼籲校方廢除「傳承入學」制，別再讓校友子女享有特權。(Getty Images)

喬治城大學(Georgetown University)學生正在連署呼籲校方廢除「傳承入學」制，不再讓校友子女享有特權。

根據美國新聞(USNews)解釋，所謂傳承入學(Legacy admission)，是指申請大學者的父母或親戚為該校校友，而被該校優先考慮錄取。

三年前喬治城大學學生請願要求校方停止傳承入學，去年只獲得517個簽名。

6月，由於最高法院在宣布「平權法案」(affirmative action)違憲，喬治城大學GUCD社團(Georgetown University College Democrats，簡稱GUCD)提出新的請願書，呼籲該校停止優先考慮有傳承身分的申請者，認為這是阻礙喬治城大學招收多元文化的阻礙。該校的2024屆畢業生中有9%是校友，而有色人種學生人數偏低，黑人與拉丁裔學生不到15%。

目前已收集到喬治城社群的800多個簽名支持，包括學生、校友和教職員。

請願書由喬治城大學南亞協會(South Asian Society，簡稱SAS)、青年民主社會(Young Democratic Socialists of America，簡稱YDSA)和亞裔 美人學生會(Asian American Student Association，簡稱AASA)聯合發起， GUCD的溝通主任麥克斯威爾(Asher Maxwell)說他們希望請願書給校方壓力重新考量入學政策，確保喬治城大學維護校園多元化與公平招生。

教育 改革民主黨 (Democrats for Education Reform DC，簡稱DFER DC)是一個反對傳承招生的遊說團體，該執行主任蓋爾斯(Jessica Giles)呼籲喬治城大學的管理者回應這項請願，她指出喬治城大學將可以是華府第一個禁止錄取校友子女的大學。

丕優研究中心(Pew Research Center)在去年的民意調查中，有75%的受訪者不支持傳承入學。

馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)的教育學副教授帕克(Julie Park)說，傳承入學好像拿到快速通行證，學生並不是不需要符合其他條件，而是身為傳承生能給你更多動力想進入該大學。

根據CNN報導，達特茅斯學院(Dartmouth College)負責招生與獎助金的主任科芬(Lee Coffin)說，校友對該校的支持非常重要，該校每屆新生中，校友的子女約占12%到13%。

一些大學表示傳承入學符合大學需要願意前來就讀的學生與校友捐款的經濟效益，並建立傳統與友情。