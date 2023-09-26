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大華府中華文化多媒體簡報比賽 選手能說能演

記者王稚融／綜合報導
大華府地區「儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽」23日公布比賽結果。（主辦方提供）
大華府地區「儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽」23日公布比賽結果。（主辦方提供）

華府地區祭孔大典委員會主辦的2023年第四屆大華府地區 (賓州、馬州、維州、德拉瓦州、西維州、華府)儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽於9月9日在馬州蓋城Casey社區活動中心舉行，圓滿結束。今年一共有五隊（十位學生）報名參賽，其中有四隊是大華府地區各中文學校的隊伍，另有一隊是維州主流學校的學生參加。

在李氏教育基金會(Li Educational Foundation)及中華民國僑務委員會贊助下，主辦單位今年特別將參賽題目擴伸，學生除了可以選擇以對孔子本身或祭孔大典的認識為主題，亦可以自身受中華文化經歷來探討自己所受的中華文化影響當題材。

參賽的學生準備充分，用其所了解或經歷之中華文化以現代的多媒體高科技方式展示，同時也有當場親身表演來展現他們所學，他們能說能演，而且每隊演說後，還必須接受裁判們的發問，學生們都能理解所問並認真回答。可圈可點的表現，真令裁判們都難以判定他們的高下。

李氏教育基金會董事長Dr. Rose Li也擔任裁判，她強調比賽的目的是鼓勵學生深刻理解教師節、孔子紀念儀式、儒家思想和中華文化的意義及學習及宏揚中華文化、提升學生多媒體設計的能力、運用中文的創造力及表達能力。

裁判張景杰博士及吳慧敏老師在賽後講評，建議學生如何準備視聽材料，如何培養及訓練自己成為成功的多媒體簡報者，參加的學生們都大有斬獲。

大華府地區「儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽」23日公布比賽結果。（主辦方提供）
大華府地區「儒家思想及中華文化多媒體簡報比賽」23日公布比賽結果。（主辦方提供）

大華祭孔大典委員會23日公布比賽結果；第一名：莊愷薇、林可欣；第二名：姚文祥、謝祥瀚；第三名：管榮傑、李婭，和司徒嘉晴、茹麥沙‧阿不都熱合曼；優勝：程鉦權、程聖絜。李氏教育基金會代表郭逸媛頒發獎狀及獎金給參與的各隊學生和指導老師。恭喜獲獎的初中生和高中生，做為美國社會的中華文化大使。

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