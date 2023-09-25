華盛頓動物園大熊貓將送回中國 民眾惜別依依

三歲大的熊貓「小奇蹟」正吃著冷凍水果蛋糕。Getty Images

華盛頓國家動物園 為期九天的「熊貓Palooza」活動，23日(上周六)拉開序幕，由於動物園與中方的「大熊貓租借協議」到期，「小奇蹟」與父母「添添」和「美香」三隻大熊貓將於今年12月7日被送回中國，很多來自全美各地的民眾，紛紛冒雨前往送別。

慶祝活動開始時，26歲的雄性大熊貓「添添」和25歲的雌性大熊貓「美香」以及牠們三歲大的幼崽「小奇蹟」分別吃到了由冰凍果汁和竹筍製成的多層蛋糕，甜點上還撒上了地瓜泥、胡蘿蔔泥和蜂蜜。根據動物園網站的說法，這將是「牠在華府 的最後一個生日」。

1972年，當名叫「興興」和「玲玲」的一對大熊貓首次來到國家動物園時，在華盛頓掀起一股大熊貓熱潮，50多年來大熊貓一直是國家動物園的最受歡迎的「明星」，吸引了無數的遊客和參觀者專程來到動物園，也是美中友誼的象徵。

自2000年以來，根據協議，中國將成年大熊貓租借給美國國家動物園，每年租金 約100萬美元。在華盛頓出生的熊貓幼崽也將送回到中國，該協議也是中國全球「熊貓外交」的一部分。

近年來，在中美關係日益緊張的背景下，熊貓所帶有的政治意味也愈明顯。先前與「小奇蹟」一樣透過人工授精在國家動物園出生的三隻熊貓幼崽已先後被送回中國，而其他美國動物園的大熊貓最近也相繼離開美國。

「我們目前工作重點是照顧好這三隻熊貓」動物園園長布蘭迪·史密斯說，將熊貓送回中國是個複雜過程，「下一個重點才是未來的熊貓計畫。」國家動物園仍希望這些大貓熊是暫時離開，他們正在申請新的大熊貓來華府。中國駐美國大使館的發言人也說，中美兩國的團隊仍在就未來的大貓熊保護和研究工作進行討論。

動物園的公關部主任Pamela Baker-Masson說，因不少民眾會重複來看大熊貓，所以大貓熊被送走後，未來園參觀人數或許會下降，「但我們可能不會停止在商店販售大熊貓絨毛玩偶」。

由於暴風雨天氣，上周六，動物園取消了一些原定的戶外慶祝活動，但並未阻止成群結隊的人們穿著雨衣、戴著帽子在熊貓保護區外徘徊，無視霧濛濛的冷雨灑在他們的臉上。