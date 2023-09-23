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巴爾的摩4成公立高中 數學成績差

記者陳曼玲／綜合報導
馬州巴爾的摩市多達40%的公立高中，在州會考的數學科目上，沒有一個學生獲得優良成績。圖為該市一所高中的數學暑期班。(美聯社)
馬州巴爾的摩市多達40%的公立高中，在州會考的數學科目上，沒有一個學生獲得優良成績。圖為該市一所高中的數學暑期班。(美聯社)

根據Fox45新聞對馬州巴爾的摩市教育情況的調查，今年巴爾的摩市(Baltimore)有40%的公立高中，在馬里蘭州的州會考的數學科目上，沒有一個學生獲得優良成績，知名高中帕特森高中(Patterson High)、雷金納得路易斯高中(Reginald F. Lewis High)和弗雷德里克道格拉斯高中(Frederick Douglass High)都榜上有名。

這個名為「巴爾的摩項目」(Project Baltimore)的調查，透過學校內部系統的資料來源，取得該市每所學校未經修改的州會考結果，發現該市32所高中裡，有13所學校裡的1736名學生參加考試，其中1295名在滿分4分的考試中只獲得1分，占所有參加考試學生的74.5%。

這13所學校包括：海港高地的成就學院(Achievement Academy at Harbor City High)、社區藝術校(ConneXions: A Community Based Arts School)、科平學院(Coppin Academy)、埃德蒙森西區高中(Edmondson-Westside High)、法蘭西斯林高地的優異學院(Excel Academy at Francis M. Wood High)、弗雷德里克道格拉斯高中、約瑟布里斯科學院(Joseph C. Briscoe Academy)、新時代學院(New Era Academy)、帕特森高中、雷金納得路易斯高中、文藝復興學院(Renaissance Academy)、外展伙伴學校(The Reach! Partnership School)及費文多馬醫學藝術學院(Vivien T. Thomas Medical Arts Academy)。

2017年，該單位也發表類似報告，發現13所高中的學生數學成績低。當時就在名單上的學校，今年仍然沒有進步的有帕特森高中，弗雷德里克道格拉斯，外展夥伴學校、新時代學院、科平學院及成就學院。

2021年，總部位於巴爾的摩市的非營利組織「奮鬥賦予人們力量」(People Empowered by the Struggle) 的副主任羅德里格斯(Jason Rodriguez)呼籲巴爾的摩市學校總監桑特利斯(Sonja Santelises)下台，為學生考試成績低、畢業率下降與缺乏透明度負責。

去年，巴爾的摩市公校獲得有史以來最多的16億元納稅人的稅金補助，並從聯邦政府獲得7億9900萬元的防疫津貼。羅德里格斯說該市資金充足，可見學生成績低不是資金不足造成，他認為該市教育系統混亂，需要對官員問責，有鑑於今年的學生成績低，他再度呼籲高層引咎辭職。

然而，該市公立學校發表聲明說，由於新冠疫情期間全國的MCAP(Maryland Comprehensive Assessment Program)數學分數普遍下降，該市公立學校學生在資金補助下，在2021-22學年和2022-23學年期間，八個年級中有七個年級的數學成績有進步，與全州的進步情況一致，並希望不要因學生成績而否認他們的努力，造成傷害。

教育 會考 公立學校

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