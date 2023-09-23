RFK體育場控制權重歸華府 居民對開發計畫反應不一

國會眾院擬賦予華府特區對羅伯特·F·甘迺迪紀念體育場的控制權，並且籌劃如何開發這塊占地174畝的屬於聯邦的土地，但體育場附近居民對開發計畫反應不一。(美聯社)

國會眾院 監督委員會日前通過一項法案，賦予華府特區 對羅伯特·F·甘迺迪紀念體育場的控制權，並且籌劃如何開發這塊占地174畝的屬於聯邦的土地，可能還會興建一座給華盛頓指揮官足球 隊使用的新體育場(Washington Commanders stadium)，但該區居民對開發計畫反應不一。

由於RFK的70年租約將於2038年到期，該法案計畫把華府特區對該物業的租期延長為99年。

這個法案由國會眾院監督委員會的主席、肯塔基州共和黨眾議員科莫(James Comer)和華盛頓代表諾頓(Elanor Homes Norton)在7月共同發起。眾院監督委員會日前以31票對9票通過了H.R. 4984案，即「華府特區RFK紀念體育場校園振興方案」(D.C. Robert F. Kennedy Memorial Stadium Campus Revitalization Act)。

雖然該法案仍需要獲得眾院全院投票批准，但目前的進展已經推進華府多年來一直試圖取得體育場所在地的管理權的構想。

若眾院通過該法案，RFK的管理權將從聯邦內政部轉移給聯邦總務署(General Services Administration，簡稱GSA)，GSA隨後將與華府簽訂99年的租約，然後華府特區總務局(DGS)可以開發體育場。

科莫說，根據租約，華府可將土地用於建設體育場、商業和住宅開發案，以及娛樂、開放空間或其他的公眾使用的標的。

從1960年代初到90年代中期，RFK體育場一直是華府職業足球隊的主場地。前華盛頓足球隊球員沃克(Doc Walker)說，興建新的體育館給華盛頓指揮官足球隊比賽練球，能重現RFK舊體育場的活力與歷史。

鮑澤積極宣傳RFK體育場是華盛頓指揮官足球隊的理想賽場，但7D05區委員的諮詢社區專員(Advisory Neighborhood Commissioner)培恩(Ebony Payne)說，該區包括金曼和遺產島公園(Kingman and Heritage Islands Park)，她的選民對足球隊返回RFK體育場的想法並不埋單，社區居民厭煩RFK在春夏賽季帶來的噪音污染與交通、停車等問題。她認為該區居民應當得到更有利於他們的項目，例如游泳池、籃球場與給老年人使用的活動場所。

另外，華府特區的國會眾議員艾倫(Charles Allen)反對說，華府需要的是更多的住房，而不是一個新的體育場。

艾倫和培恩都認為，很難找到有民眾願意把公共稅收用在興建給NFL使用的體育場，為某些億萬富翁帶來更多利益。

因此，眾院監督委員會就另一項修正案進行辯論，內容是不可把任何稅款用在體育館的興建上，但該修正案最後沒有通過。

鮑澤市長後來嚴厲指責馬里蘭州的會代表團成員試圖「束縛」華府特區，因為馬里蘭州國會代表團也正在爭取成為指揮官足球隊的新家。