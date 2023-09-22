占用公車專用道 華府延遲開罰

華府特區交通局19日表示，對違規使用紅色公車專用道的汽車駕駛將暫不罰款。(美聯社)

華府特區 交通局(District Department of Transportation，簡稱DDOT)19日表示，對違規使用公車專用道的汽車駕駛將延遲執行罰款，並無限期延長警告的期限，直到新的執行日期公告止。

交通局的聲明文件中表示在與Metro完成計畫之前，先推遲取締違規的執行期開始時間。新的公車道罰單系統(bus lane ticketing system)預計於下周一實施，在這之前的45天內，違規開在專用道上的駕駛只會收到警告，而不會處以罰款。

這些專用道路通常以紅色油漆和標誌來畫分，是指定給公共交通巴士行駛的專用道路，其他允許行駛的車輛還包括旅遊巴士、維修車輛、救急車輛、自行車和電動滑板車。

根據DDOT的規定，除了「進入合法停車位或在距離十字路口或車道40呎的範圍內轉彎」之外，未經授權的車輛不應該在公車專用道上停車，也不應該行駛進入公車專用道。

一旦罰單系統開始實施，違反規定的駕駛將面臨100元至200元不等的罰款。

DDOT表示，Metro將會在特定路線的公車上安裝自動攝影機，會自動拍攝違規車輛的照片，並將信息直接發送給交通局，以便執法。

代表華府特區公車司機的工會(Amalgamated Transit Union Local 689)表示對此新系統的支持。工會主席捷克遜(Raymond Jackson)說，有人堵塞公車專用道時，這對公車上的乘客很不公平，因為乘客需要準時到該去的地方工作謀生。

DDOT表示，該罰單系統主要使用攝影機技術識別專用公車道上非法停放與行駛的車輛，從而改善公車行駛的時間，並提高公車站的安全性。