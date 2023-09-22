我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

占用公車專用道 華府延遲開罰

記者陳曼玲╱綜合報導
華府特區交通局19日表示，對違規使用紅色公車專用道的汽車駕駛將暫不罰款。(美聯社)
華府特區交通局19日表示，對違規使用紅色公車專用道的汽車駕駛將暫不罰款。(美聯社)

華府特區交通局(District Department of Transportation，簡稱DDOT)19日表示，對違規使用公車專用道的汽車駕駛將延遲執行罰款，並無限期延長警告的期限，直到新的執行日期公告止。

交通局的聲明文件中表示在與Metro完成計畫之前，先推遲取締違規的執行期開始時間。新的公車道罰單系統(bus lane ticketing system)預計於下周一實施，在這之前的45天內，違規開在專用道上的駕駛只會收到警告，而不會處以罰款。

這些專用道路通常以紅色油漆和標誌來畫分，是指定給公共交通巴士行駛的專用道路，其他允許行駛的車輛還包括旅遊巴士、維修車輛、救急車輛、自行車和電動滑板車。

根據DDOT的規定，除了「進入合法停車位或在距離十字路口或車道40呎的範圍內轉彎」之外，未經授權的車輛不應該在公車專用道上停車，也不應該行駛進入公車專用道。

一旦罰單系統開始實施，違反規定的駕駛將面臨100元至200元不等的罰款。

DDOT表示，Metro將會在特定路線的公車上安裝自動攝影機，會自動拍攝違規車輛的照片，並將信息直接發送給交通局，以便執法。

代表華府特區公車司機的工會(Amalgamated Transit Union Local 689)表示對此新系統的支持。工會主席捷克遜(Raymond Jackson)說，有人堵塞公車專用道時，這對公車上的乘客很不公平，因為乘客需要準時到該去的地方工作謀生。

DDOT表示，該罰單系統主要使用攝影機技術識別專用公車道上非法停放與行駛的車輛，從而改善公車行駛的時間，並提高公車站的安全性。

華府特區

上一則

抓老鼠 華府「狗大隊」夜間出擊

下一則

鼓勵騎電單車 華府立法發代金券或回饋金

延伸閱讀

員工過勞、薪酬過低…凱瑟醫療大華府工會通過罷工授權

員工過勞、薪酬過低…凱瑟醫療大華府工會通過罷工授權
澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強
挖拜登牆腳？川普下周赴底特律 爭取勞工選票

挖拜登牆腳？川普下周赴底特律 爭取勞工選票
談判若9月22日無進展 汽車工會喊「擴大罷工」

談判若9月22日無進展 汽車工會喊「擴大罷工」

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...