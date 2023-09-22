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抓老鼠 華府「狗大隊」夜間出擊

記者陳曼玲╱綜合報導
華府狗主人行動起來，在夜間帶著小狗，出外抓老鼠，除鼠害。(Getty Images)
華府狗主人行動起來，在夜間帶著小狗，出外抓老鼠，除鼠害。(Getty Images)

華府疫情結束之後出現嚴重的鼠患問題，自7月以來，市衛生局人員接到將近1萬1000通老鼠在戶外出沒的電話，去年約有1萬3000通電話。由狗主人組成一個捕鼠隊(Ratscallions)開始行動，對付鼠患；他們在晚上帶寵物狗出門，四處抓老鼠。

該市並不為公司或私人住宅解決鼠患問題，但會針對民眾通報的戶外蟲害問題出動服務。根據衛生局負責嚙齒動物控制的官員布朗(Gerard Brown)說，工作人員會在老鼠洞穴裡灌入一氧化碳讓牠們窒息，或是噴灑有毒的粉末附在老鼠皮毛上，當牠們梳理自己的毛時會吃下去而中毒死亡。

根據華盛頓報(Washington Post)報導，在華府有個捕鼠流氓隊伍(Ratscallions)，狗主人會在晚上帶寵物狗出門，他們不是去遛狗而是抓老鼠。當狗抓到老鼠後，會像咬著玩具一樣搖晃直到老鼠死去。這群狗主人都有自己的梗犬(terrier)，而梗犬在過去就被養來捕捉小型哺乳動物。

弗里曼(Linda Freeman)是該捕鼠隊領導，還有從紐約來的雷納(Bill Reyna)也是個捕鼠人，他帶著他的捕鼠犬來到華府參加這個捕鼠活動。

捕鼠隊員隨身會攜帶黑色的垃圾袋來裝老鼠，另外還帶著急救箱和給狗兒喝的水。當狗殺死老鼠後，隊員會戴上乳膠手套，抓住老鼠的尾巴再放進袋子裡。

咬這些老鼠對狗安全嗎？老鼠並不攜帶狂犬病，但偶爾會咬狗或抓人。由於狗兒們只搖晃老鼠，但不會吃下牠們，因此不會吃到老鼠體內的毒藥。如果主人看到該地區的老鼠身上被灑了有毒的毛粉，就會把狗帶到別的地方去打獵。

狗主人說狗兒們已經接種疫苗，能抵抗老鼠身上常見的鉤端螺旋體病(leptospirosis)。團隊裡有個主人還是獸醫，可以看情況急救狗兒。

捕鼠人的主要動機是讓他們的狗兒開心。他們認為這對城市也提供免費的害蟲防治，狗主人自己也喜愛這樣的團隊行動，因為訓練狗兒一起工作，就像夥伴一樣。

這些捕鼠隊並不想公開自己的狩獵活動，可能給附近的商家帶來不好的印象。團隊會在夜晚的特殊活動結束後，走到一個暱稱為地獄小巷的地方，在袋子裡的老鼠屍體後面擺姿勢拍照留念。

布朗說，衛生局並不支持、參與或認同用狗捕殺老鼠的行為。

華府狗主人行動起來，在夜間帶著小狗，出外抓老鼠，除鼠害。(Getty Image...
華府狗主人行動起來，在夜間帶著小狗，出外抓老鼠，除鼠害。(Getty Images)

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