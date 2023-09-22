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馬州蒙郡擬提高小費員工最低時薪

記者黃曉文／綜合報導
蒙郡議會考慮在2028年之前，提供小費工人最低時薪保障，以符合一般最低時薪。圖為餐館侍應生送餐。(Getty Images)
蒙郡議會考慮在2028年之前，提供小費工人最低時薪保障，以符合一般最低時薪。圖為餐館侍應生送餐。(Getty Images)

馬州蒙郡議會考慮在2028年之前，提供小費工人最低時薪保障，以符合一般最低時薪。此一決議引發在一個嚴重不平等的富裕地區中，商業利益與低薪工作者之間的對立。

郡議員加萬多(Will Jawando)和議員閔克(Kristin Mink)提案取消「小費抵薪」(tipped wage credit)。議案允許雇主支付小費員工低於最低標準的工資，只要小費足以彌補差額，並從明年7月開始每年將小費工人的最低時薪下限提高2元。

蒙郡隨華府的腳步，在2017年將最低時薪提高到15元。但該法為雇主留下空間，只要加上小費後的工資達到15美金，雇主最低僅需支付4元。

這次蒙郡再次仿效華府的法案。去年華府決議提高小費工人的工資，並在今年實施第一階段的改變，導致全市的餐館開始收取服務費以彌補支出，讓一些食客感到困惑。

取消「小費抵薪」引起餐館業者的反對。業者稱此舉將扼殺企業。今年初，馬州議會審議一項法案，研擬將在全州取消「小費抵薪」，但未獲通過，部分原因即是因食品服務業的強烈反對。

今夏，華府的小費工人工資增至每小時8元，許多餐館因而增加了服務費或提高產品價格。此一新的工資結構，也讓一些食客不清楚是否要給小費以及給多少小費。一些反對者說，這種混亂正在損害商業。

「就業政策研究所」(Employment Policies Institute)研究主任派克斯頓(Rebekah Paxton)稱，「該措施造成了更高的價目表、更多的服務費、更低的小費，食客和員工都感到沮喪。」

支持改變者指出，全美已有七州通過此法，要求雇主向小費工人支付最低時薪。

加萬多表示「小費抵薪」是「奴隸制的遺產」，因為小費工作者經常是女性和有色人種，此舉深化了種族與性別的薪資結構不平等。

7月底，致力促進薪資平等的組織「One Fair Wage」在貝塞斯達 Bethesda的Sala Thai餐廳舉辦了一場活動，當天多位官員提供一小時的桌邊服務，包括加萬多和閔克，以宣傳為小費工人提高工資的提議。

郡長艾瑞奇(Marc Elrich)也參加了此活動，並支持提高小費工人的最低時薪。艾瑞奇表示他的母親擔任服務生多年，以前他在晚上有時會醒來，看到晚歸的母親把零錢倒在桌上，數一數賺了多少。他回憶道：「小費從來都不多。」

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