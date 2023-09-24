我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出　維州Sterling新店現已開幕 歡迎光臨

本報華府訊
樂天廣場超市維州Sterling新店現已開幕，歡迎光臨。
樂天廣場超市維州Sterling新店現已開幕，歡迎光臨。

樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)是很多華人至愛的超市，超市的亞洲食品種類眾多，優質新鮮，店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來帶給華人非常良好的印象。樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人三十多年，在大華府地區已擁有十多家分店，也在佛州Orlando及新澤西Edison開設分店，而近期維州Sterling新店已開幕，除了寬敞超市外，店內更設美食廣場，多樣小吃店可供選擇。樂天廣場超市是一家實力雄厚，能提供顧客寛敞舒適的購物環境、質優價廉的產品及高水準的服務，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市。

樂天廣場超市每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊，貨物擺設分明，媲美美式超市。超市有菜部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。菜部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。此外，樂天廣場超市實力雄厚，超市分店不斷地壯大增長，來提供更優惠價格及更佳服務給予顧客。

樂天廣場超市馬州分店地區: Rockville(301-417-8678), Baltimore(410-455-0505), Ellicott City(410-750-9656), Gaithersburg(301-527-6980)。維州分店地區:Annandale(571-419-6954), Centreville(703-543-7942), Ashburn(703-858-2780), Chantilly(703-488-6600), Sterling(571-313-1794)。各分店的地址可致電，或瀏覽網址:www.lotteplaza.com。

華人 蔬菜 維州

上一則

冬天將至 芝安置無證客 簽2900萬合約搭帳棚

下一則

佛法與養生(一) ─ 摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

延伸閱讀

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警
繼德日韓後 維州在台設商務辦事處 強化經貿合作

繼德日韓後 維州在台設商務辦事處 強化經貿合作
維州華男詐700萬禮品卡 陪審團裁決罪成

維州華男詐700萬禮品卡 陪審團裁決罪成
患罕見疾病 維州眾議員韋克斯頓將退休

患罕見疾病 維州眾議員韋克斯頓將退休

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲