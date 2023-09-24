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佛法與養生(一) ─ 摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。

給大家談談佛法養生之道。你們要經常觀想，就是用自己心裡的眼睛來看自己的身體，對身體非常有益。

觀想頭，經常觀想自己的頭腦非常清醒。人的頭腦一定要清，常言道，頭腦要清醒。觀想心，經常觀想自己的心是紅色的。心是被血包圍著的，血是紅色的。

觀想肺，觀想自己的肺很白淨，當你觀想自己的肺時，自己感覺很白，這個肺會越來越好。抽煙、肺積水、有炎症等時肺是黑色的。

觀想腎臟，觀想自己的腎臟是溫的。腎臟一定要保持溫，不要讓它過熱。過熱或過涼泌尿系統就會出問題。

觀想精，精要元固（指男性）。女性講的是精神，男性講的是精。精元固，這個固不是真正堅固的固，是要用你的元神守住你的精。元神很重要，許多男人的眼睛沒有光亮，無神，其實是精已經不好了，精不好就影響神氣，即精不固，神不爽。男人如果不動壞腦筋，他的精力就會很旺盛，這個人就有精神。眼睛沒有神的人，實際上他的精就不固了。

觀想胃，經常觀想自己的胃很和，即很平和。平時不能吃的過多或過少。

觀想肝，觀想自己的肝很舒暢。中醫上常講肝氣不舒，就是說不舒暢，肝很重要，肝是造血的，所以肝一定要舒，膽石一定要消，經常觀想消掉膽石。醫學上講一個人經過二十年後，膽一定會有結石。

觀想腸，經常觀想自己的腸子很柔潤，如果腸子不潤，一定會有病症，所以腸子要永遠都很潤滑。

觀想脾臟，經常觀想自己的脾臟很健康。脾臟不健康就會帶來很多後遺症。

總結起來就是，頭清，肺白，心紅，腎溫，精元固，胃要和，腸要潤，肝要舒，脾要健，膽石要消。

大家要經常想“吾善養吾浩然正氣，浩浩乎塞乎天地之間”。誰都要養自己的氣，但一定要養自己的浩然正氣，要做一個堂堂正正的人，接天地之正氣。我們人腳踏在地上，頭頂在天上，接天地之正氣，做人一定要有浩然正氣。(因篇幅所限，下次再續)

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：620 Hungerford Drive二樓Suite 30-31, Rockville, MD 20850 (大中華超市後第二棟建築)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-3pm (3pm-6pm 請預約)。  

醫學 馬里蘭州

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