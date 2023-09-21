繼德日韓後 維州在台設商務辦事處 強化經貿合作

維吉尼亞州代表與台灣官員共同歡慶美國維吉尼亞州台灣商務辦事處開幕。(維吉尼亞州台灣商務辦事處╱提供)

維吉尼亞州 州長楊京(Glenn Youngkin)19日宣布在台灣設立維吉尼亞州台灣商務辦事處，將戰略性定位維州 的經濟發展機會，並加強與台灣的夥伴關係，積極推動台灣公司與維州企業的貿易往來。

根據州長辦公室，維州商務與貿易部長麥理克(Caren Merrick) 與中華民國外交部北美司司長王良玉(Liang-yu Wang)與相關官員，日前出席在台北舉辦的維州經濟發展夥伴(VEDP)開幕儀式，這是維州在台灣的第一個經濟發展辦事處。台灣是維州繼在德國、日本和南韓的VEDP之後，設立的第四個國際商務辦事處。

4月，楊京首次訪問台灣，他說台灣是外國直接投資 和國際貿易的重要市場。他與蔡英文總統會面時宣布維州-台灣商務辦事處的計畫，並簽署台灣經濟部與維州的經貿合作瞭解備忘錄(Memorandum of Understanding)，當中承認台灣是維州為重要的投資、雙邊經貿關係和農業夥伴，並承諾在研究、創新和消費電子等關鍵全球產業方面進一步合作。

麥理克說，維州已經準備好深耕與台灣企業的經濟和國際貿易關係。兩方將共同致力於創新、合作和領導，並對台灣潛在投資者和企業展示維州的優勢，並擴大維州產品的市場。

維州-台灣貿易促進協會主席兼執行長庫比(Jason El Koubi)說，VEDP將使維州在全球經濟中更具競爭力，並期待與台灣企業和相關者合作，來推動維州成為主要的商業地點和貿易夥伴。

州長辦公室表示，台灣是在美國第四大增長最快的外國投資來源，台灣在維州設立的公司提振了維州的經濟。目前美國是台灣的第二大貿易夥伴，而維州是兩國夥伴關係的重要推動者，維州的年出口超過全美，去年，維州向台灣出口了7億3000萬元的產品，從台灣進口了10億元的產品。

另外，維州-台灣商務辦事處將協助台灣公司在維州找尋新的投資和就業機會，並進一步開放維州的市場，如關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等農產品出口。