繼德日韓後 維州在台設商務辦事處 強化經貿合作
維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)19日宣布在台灣設立維吉尼亞州台灣商務辦事處，將戰略性定位維州的經濟發展機會，並加強與台灣的夥伴關係，積極推動台灣公司與維州企業的貿易往來。
根據州長辦公室，維州商務與貿易部長麥理克(Caren Merrick) 與中華民國外交部北美司司長王良玉(Liang-yu Wang)與相關官員，日前出席在台北舉辦的維州經濟發展夥伴(VEDP)開幕儀式，這是維州在台灣的第一個經濟發展辦事處。台灣是維州繼在德國、日本和南韓的VEDP之後，設立的第四個國際商務辦事處。
4月，楊京首次訪問台灣，他說台灣是外國直接投資和國際貿易的重要市場。他與蔡英文總統會面時宣布維州-台灣商務辦事處的計畫，並簽署台灣經濟部與維州的經貿合作瞭解備忘錄(Memorandum of Understanding)，當中承認台灣是維州為重要的投資、雙邊經貿關係和農業夥伴，並承諾在研究、創新和消費電子等關鍵全球產業方面進一步合作。
麥理克說，維州已經準備好深耕與台灣企業的經濟和國際貿易關係。兩方將共同致力於創新、合作和領導，並對台灣潛在投資者和企業展示維州的優勢，並擴大維州產品的市場。
維州-台灣貿易促進協會主席兼執行長庫比(Jason El Koubi)說，VEDP將使維州在全球經濟中更具競爭力，並期待與台灣企業和相關者合作，來推動維州成為主要的商業地點和貿易夥伴。
州長辦公室表示，台灣是在美國第四大增長最快的外國投資來源，台灣在維州設立的公司提振了維州的經濟。目前美國是台灣的第二大貿易夥伴，而維州是兩國夥伴關係的重要推動者，維州的年出口超過全美，去年，維州向台灣出口了7億3000萬元的產品，從台灣進口了10億元的產品。
另外，維州-台灣商務辦事處將協助台灣公司在維州找尋新的投資和就業機會，並進一步開放維州的市場，如關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等農產品出口。
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