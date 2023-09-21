員工過勞、薪酬過低…凱瑟醫療大華府工會通過罷工授權

大華府地區的凱瑟醫療(Kaiser Permanente)工會成員，18日通過罷工授權，若在30日前與資方未就薪資、待遇達成協議，將採取罷工行動。圖為該機構工會成員19日在加州聖地牙哥罷工。(路透)

凱瑟醫療(Kaiser Permanente)的大華府 地區工會成員，18日通過罷工 授權，若在30日前與資方未就薪資、待遇達成協議，將採取罷工行動。此聲明代表了華府、馬里蘭州、維吉尼亞州約3800名員工。

在投票 中有98%的成員贊成罷工，並要求凱瑟妥善解決重點問題，如：員工配置、病人護理和工資調漲，以獎勵和保留員工。

這一舉措緊隨本月早前已經授權罷工的加州、俄勒岡、華盛頓和科羅拉多州的行動。「凱瑟集團工會聯盟」(Coalition of Kaiser Permanente Unions)表示，這將是美國史上最大規模的醫療員工罷工。

工會表示，員工過度勞累，薪酬過低。他們並批評凱瑟的領導方針，導致患者在放射學檢查、乳腺照片和專科手術的等待時間過長。

「我們希望不至於需要罷工，我們希望本周能達成協議，」工會執行主任路克斯(Caroline Lucas)說，「但我們的員工太過勞累，快要到極限了，如果有必要，他們已經準備站出來，最多罷工兩個星期，以獲得一份體面的合同」。

據稱，下周如發生罷工，醫生和大多數護士不會參與。但將包括醫療技術人員、藥劑師、驗光師、護理助手和一些辦公人員。

身為美國最大的醫療保健提供者的凱瑟，表示工會「提出了一些誤導性的主張」。該公司將罷工授權視為「令人失望的行動，考慮到我們在協商桌上的進展」。

根據網站，該機構約有1270萬客戶，經營39家醫院，622家醫療辦公室，在大華府約有83萬名會員。

凱瑟聲明將於30日前達成協定，確保提供員工具有競爭力的薪酬與福利，同時會員可保有高品質、可負擔、且易於獲得的醫療服務。

針對大華府的罷工問題，凱瑟稱：「在我們的大西洋中部市場，除了大約385名員工外，所有員工的合同有效期至12月15日，排除了在該日期之前的任何停工。」對此，工會發言人表示98%會員已經投票贊成罷工。

此罷工延續了今年全國各地的勞工行動浪潮。上周有通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯特蘭蒂斯(Stellantis)的汽車工會罷工。今年5月以來，有編劇與演員的罷工行動。今夏稍早，UPS送貨司機的工會Teamsters則與UPS達成協定，免除罷工危機。