大華府慕尼黑啤酒節 熱鬧登場

一年一度的慕尼黑啤酒節，已成為風靡世界各地的佳節。(歐新社)

本周起，2023年慕尼黑啤酒節慶祝活動將在華盛頓特區、馬里蘭州和維吉尼亞州 的啤酒節中展開序幕；這是一年一度的為期數周的德國 啤酒節，提供正宗的德式臘腸、清徹回甘的慕尼黑啤酒、波爾卡(Polka)舞表演、現場音樂以及讓您有穿上巴伐利亞皮短褲的藉口，還有在The Wharf碼頭舉行的德國獵犬(Weiner 500 Dauschund)比賽等等。

每年的德國慕尼黑啤酒節在巴伐利亞舉行，通常會吸引數百萬遊客，儘管華府 距離德國慕尼黑有4000哩之遙，但您不必飛到慕尼黑就可以在華府多地享受有濃濃慕尼黑特色的啤酒節。

今年的華府慕尼黑啤酒節慶祝活動從9月16日的周末便已開始，各個德式餐廳、啤酒廠和啤酒花園紛紛推出主題菜單、巴伐利亞早午餐、琥珀色啤酒和香腸特色菜、舉升啤酒杯比賽、最佳著裝等助興節目。

早年慕尼黑的啤酒是一種深色Dunkel啤酒，1872年起漸漸改用了較淡的麥芽，流行顏色持續變淺的琥珀啤酒(Märzen)。如今，慕尼黑啤酒節上提供的啤酒呈淡金黃色，使用大量慕尼黑麥芽和焦糖麥芽來呈現顏色和甜味、濃郁的味道。德國慕尼黑舉行的10月啤酒節只有六家當地啤酒廠獲准在現場提供啤酒：Paulaner、Spaten、Hacker-Pschorr、Augustiner、Hofbrau和洛溫布勞。華府一帶的美國啤酒廠模仿慕尼黑啤酒節風格，在3月開始釀造啤酒節的啤酒，陳釀到秋天推出大多是口味接近Märzen的啤酒。

2023年慕尼黑啤酒在華盛頓特區、馬里蘭州和弗吉尼亞州節的一些活動列表如下：

●7 Locks慕尼黑啤酒節，9月22日(周五)下午5時至10時，12227 Wilkins Avenue,Rockville, Maryland，免費入場。

●慕尼黑啤酒節啤酒品嘗、晚餐、舞蹈，德美遺產博物館9月29日，美國德美遺產博物館(719 6th Street NW，華盛頓特區)，人均消費$59-$75，適合家庭。

●The Boro啤酒節，9月23日(周六)下午2-5時，8350 Broad Street, Tysons, Virginia，免費入場。

●廣場上的啤酒節，9月22日至9月24日，法院廣場(2300 Clarendon Boulevard,Arlington, Virginia)，免費入場，允許攜帶寵物狗。

●蒙哥馬利公園Ale Trail，9月24日，上午11時至下午3時，尼德伍德湖(Needwood lake)，免費入場，適合家庭。

●慕尼黑啤酒節酒吧串遊，9月30日，華盛頓特區杜邦區，10 元。

●亞歷山大啤酒節，高級服務籌款活動10月4日，Port City Brewing(維吉尼亞州亞歷山大惠勒大街3950 號)，75元以上。

●木工俱樂部年度慕尼黑啤酒節和工藝品博覽會， 10月7日(周六)，羅克維爾，免費入場，適合家庭。

●約翰·卡萊爾廣場慕尼黑啤酒節，10月21日，亞歷山大老城約翰·卡萊爾廣場，免費入場。