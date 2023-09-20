維州華男詐700萬禮品卡 陪審團裁決罪成

過去幾年禮品卡大受民眾歡迎，也給一些騙徒可乘之機。(美聯社)

維州亞歷山大聯邦法院陪審團日前判定一名居住在華盛頓特區的中國公民陳欽斌(Qinbin Chen，音譯)犯有共謀、詐欺、洗錢和嚴重盜竊身分等罪名成立。他將面臨最低2年到最高20年之間的強制監禁。

29歲的陳欽斌是本次犯罪調查中第七名被定罪的被告，其他共犯包括45歲的李何(He Li)、44歲的孫守明(Shouming Sun)、40歲的洪金(Jin Hong)、26歲的張雨辰(Yuchen Zhang)、47歲的吳某鑾(Mouluan Wu)及26歲的陳志展(Zhizhan Chen)都早已對相關指控認罪。

過去幾年禮品卡變得大受民眾歡迎。在新冠疫情 大流行之前，逛商場名店購買禮物是一種享受。但新冠疫情爆發後，人們體驗到不用出門就可以購物的方便；儘管最近疫情漸遠，人們的生活方式已逐漸接近2019年，但是有些年長者對於暴露在人群中仍心存顧慮，因此禮品卡仍然大受青睞。

許多人認為禮品卡不是最貼心的個人化禮物，所以贈送禮品卡給不太熟識的人比較方便，但有時候送禮品卡給非常親近的人來說可能更好，因為在合適的商店購買禮品卡送給好朋友，可以幫助他們得到長久以來一直想要的東西。

由於如今的禮品卡通常是列印出來的卡片或透過電子郵件發送，因此可以輕鬆地使用個人資訊進行自訂，一些線上禮品卡甚至可以附加自己的視訊訊息，似乎沒有比這更個性化的禮物，而且在這個環保意識日益高漲的時代，禮品卡已成為一種受歡迎的送禮選擇，它可以讓接收者選擇特定的產品或體驗，確保幾乎沒有浪費，但也提供詐騙者可乘之機。

這個七人詐騙集團 以一系列謊言例如威脅說他們的社會安全號碼已被洩露、他們的銀行帳戶已被駭客入侵、或者他們的電腦軟體存在問題等，誆騙來自美國各地的受害人購買沃爾瑪 禮品卡，並將禮品卡資料發回給陳欽斌，陳再使用沃爾瑪禮品卡改而購買其他禮品卡。然後，將這些「乾淨」的禮品卡轉賣給海外買家，而且這些受害者大多是年長。

儘管陳欽斌在法庭陳述說他的詐騙收入很少，但他的銀行帳戶顯示有數十萬美元的國際電匯收入。庭審中的證據也顯示，陳欽斌總共販賣了價值約700萬美元的禮品卡，他將面臨最低2年到最高20年之間的強制監禁處罰。