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治安糟 華府夏季安全計畫擬延長

記者陳曼玲／綜合報導
華府犯罪案件大幅增加，市議會已提案將今年夏季施行的幾項公共安全措施長期執行下去。圖為警方帶領警犬巡邏。(Getty Images)
華府犯罪案件大幅增加，市議會已提案將今年夏季施行的幾項公共安全措施長期執行下去。圖為警方帶領警犬巡邏。(Getty Images)

由於華盛頓特區犯罪案件大幅增加，市議會已提案將今年夏季施行的幾項公共安全措施長期執行下去。

華府的各種犯罪案件比去年增加了28%，各類犯罪案中，暴力犯罪增加38%，謀殺案增加29%、搶劫案增加67%、劫車案增加101%，性侵案增加4%。

市議會司法和公共安全委員會主席、議員平托(Brooke Pinto)說，犯罪案增加使民眾心生恐懼，因此要解決法律漏洞來防止暴力在社區擴散。

她目前正在推動安全華府計畫(Secure DC Plan)，包括16項減少犯罪的法案，其中有些是在7月議會休會前已經通過的臨時「緊急犯罪法案」，將其延續為永久法案，包括列出重罪名目，例如勒頸、在公共場所開槍，以及非法處理槍枝或彈藥。

針對未成年人被控殺人或劫車時，修訂後的拘留標準給予法官更多權限，可決定把嫌犯在審判前先關進監獄。當法官要釋放暴力犯罪嫌疑犯時，將被要求出具書面說明原因。

平托說，執行緊急犯罪法案後，暴力犯罪比上個月減少25%。

平托還提議與華府市長鮑澤(Muriel Bowser)、商界領袖與居民召開圓桌會議，討論如何遏止華府的零售竊盜行為。她還希望改善商業大樓走廊的照明、對逃票者處以民事罰款、與邀請公眾監督該市的暴力預防工作等。

此外，她也推動藍燈計畫(blue light plan)，使民眾在公車站或地鐵候車時感到安全。

該法案還將建議要求統一通訊辦公室(Office of Unified Communications)每個月公布911調度員和接線員的犯錯報告，並在華府監獄提供更好的營養與教育服務。

華府市長辦公室4月27日宣布「重點巡邏」計畫，根據數據分析來指派特區的警力，雇用重點巡邏人員在社區裡積極值勤並參與解決社區問題、協助交通執法等。

在包括部分華埠的第二警區的社區顧問專員尚克爾(Michael Shankle)說，常接到不安的民眾投訴電話。自從警區執行重點巡邏計畫以來，有看到警察常到社區走動，當地最近有槍擊、搶劫和毒品交易的犯罪行為。

維吉尼亞大學(Virginia Commonwealth University)犯罪學家佩爾弗雷(Will Pelfrey)說，警察必須參與社區活動，與路過的人交談，「重點巡邏」自1970年代以來一直存在，可以有效地塑造公眾的看法，但不能保證減少犯罪。但他認為只要警察開始與民眾多接觸，就能開始有積極的影響。

華府代理警察局長史密斯(Pamela Smith)說，在警局集中巡邏和延長巡邏時間，擴大巡邏街區的努力下，犯罪率下降了30%。

圖為警員在國家動物園入口處巡邏。(Getty Images)
圖為警員在國家動物園入口處巡邏。(Getty Images)

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