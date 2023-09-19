馬州律師：租住Airbnb慎防遭祕密攝影機偷拍

新冠疫情 後民眾生活逐漸回到正軌，外出旅遊租住Airbnb的民眾也明顯增長，不過馬州 律師日前提醒民眾，在外住宿要慎防祕密攝影機，他目前正在處理的不少被偷拍案件，都發生在Airbnb等短期租住的房屋內。

馬州Whitney LLP律師事務所的律師惠特尼(Daniel Whitney Jr.)根據辦案經驗，表示現在偷拍偷錄的攝影機越來越多，多數受害者在毫不知情的狀況下被偷拍，隱私 嚴重被侵犯。

惠特尼目前代表一對夫婦提告，這對夫婦日前在馬州銀泉市(Silver Spring)租了一間Airbnb，「當時兩人躺在床上休息，其中這名丈夫平時工作是安裝煙霧監測器(smoke detector)，他發現牆上的設備不對勁，立即帶著妻子離開，並報警表示他們被偷拍。」

惠特尼說近幾年類似案件明顯增多，「一般偷拍的攝像頭會安裝在鬧鐘後面、USB等移動硬碟、藍牙音響、或被藏在電源插座中」，惠特尼說，民眾可通過Wifi設定來檢查周圍是否有其他電子設備，一定程度上可查出附近有無攝像頭，「若在某個房間連接Wifi時，突然發現相機一、二等其他不明設備，則要謹慎，很可能附近有暗藏的攝像頭。」

Airbnb公司禁止業主在臥室、浴室等私人空間安裝秘密攝影機，僅允許業主在公共場所安裝，但屋主也必須告知租客，否則屬於侵犯隱私。