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維州亞市4公校 超速違規即起開罰百元

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市四所公校日前安裝測速攝影機，18日起被拍到違規超速者，將被罰100元。（亞歷山卓市提供）
亞歷山卓市四所公校日前安裝測速攝影機，18日起被拍到違規超速者，將被罰100元。（亞歷山卓市提供）

維州亞歷山卓市(Alexandria)四所學校附近的超速執法項目18日起進入懲處階段，測速攝影機會在上學時間段啟動，被拍到違規的駕駛員將收到100元的罰單，市府官員同時也在推動其他提升道路安全的方案，包括拓寬公路，增設路標等。

亞歷山卓市公校今年在四所學校附近加裝測速攝影機，學校附近限速每小時15哩，駕駛時速超過25哩者屬於違規，該執法項目從8月21日為警告階段，違規的司機會收到警告，從9月18日起，違規者將被罰100元。

這四所學校分別是位於North Beauregard街上的Ferdinand T. Day小學和John Adams小學，位於Mount Vernon Ave上的George Washington初中，以及Seminary路上的Francis Hammond初中，測速攝影機附近也有標誌，提醒駕駛員進入學校附近的拍攝區域，應當減速慢行。

目前最令公校和執法官員擔憂的是Kenmore路和Seminary路交口的Francis Hammond初中，該區域近五年來在上學時段已累計發生50起車禍，家長們擔心學生上下學安全，附近居民也表示，由於該學校距離I-395高速公路很近，許多車輛行駛速度未及時減慢，嚴重威脅行人安全。

亞歷山卓市官員近年來也在推動道路拓寬的工程，增加道路指示標，增建人行道和自行車專用道等；自2018年來，該市共有140起車禍，共導致119人重傷，21人死亡，而今年截至目前，亞歷山卓市仍保持著「零致命車禍」的良好紀錄。

近兩年維州各郡市政府和公校系統合作收緊校園附近的交通執法，陸續通過測速攝像頭的法案，目前費郡(Fairfax County)、威廉王子郡(Prince William County)、Fauquier郡的部分校區都有測速攝影機。

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