全美大學排行 大華府3校擠進前25名

約翰霍普金斯大學在今年的綜合排名中穩居第九，在創新性大學中也進步一名至第九位。（記者張筠／攝影）

「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)日前公布「2024年最佳大學排行榜」，該榜單今年著重通過學生畢業後的發展狀況來衡量各校水平，大華府 有三所高校的綜合排名在全美前25位，另外馬里蘭大學(UMD)和維吉尼亞 理工大學(Virginia Tech)的畢業率在大華府地區名列前茅，且在全國排名中進步顯著。

該榜單指出，今年的研究、衡量和排名方法有39年來最大的一次變化，更重視應屆大學生在社會上的流動性、發展和成就，在評比時聚焦各大學的畢業率、學生畢業後的發展、以及債務狀況等因素。

該榜單的首席數據分析師布魯克斯(Eric Brooks)說，新的研究方法對學費較不昂貴的公立學校更友好，重視那些家庭中第一代大學生的發展，也關注他們所在學校的優勢，該排行榜也獎勵那些致力滿足就業 市場需求的學校，包括重點培養數學和科學人才的教育機構。

全美排名前三的學府分別為普林斯頓大學(Princeton University)、麻省理工學院(MIT)、哈佛大學(Harvard University)；大華府共有三所高校在綜合排名中擠進全國前25，分別是穩居第九名的約翰霍普金斯大學(JHU)，第22名的喬治城大學(Georgetown University)，以及第24名的維吉尼亞大學(UVA)。

約翰霍普金斯大學在「創新性大學」單項中也晉升一名達到第九，喬治城大學的「國際商業項目」排名全美第三；喬治華盛頓大學(GWU)綜合排名全國第67，其本科經濟項目位居第65名。

該排行榜顯示，馬里蘭大學和維吉尼亞理工大學在為學生提供學位，以及未來發展規畫輔導等方面的成績突出，馬里蘭大學的全國綜合排名從去年的第55名進步至今年的第46名，維吉尼亞理工大學緊隨其後，從去年的第60名上升至今年的第47名；在「學生社會流動性」單項中，馬里蘭大學排名在全國前進了99位，而維吉尼亞理工大學進步130名。

喬治城大學在全美排名第22。（取自學校官網）

大華府其他大學雖然綜合排名沒有擠進全國前100名，但在部分專項上成績出色，美利堅大學(American University)的國際交換項目(study abroad programs)進步了四名，今年位居全美第二；霍華德大學(Howard University)也在「本科的教師項目」(undergraduate teaching program)中排名第十。

維吉尼亞理工大學綜合排名升至第47名，且在「學生社會流動性」中進步了130名。（取自學校官方臉書）

布魯克斯說，大學四年生活對學生影響很大，在經濟上也可能造成許多家庭的負擔，因此學生在畢業後的發展是重要參考，「對各校的學術數據、學生社會流動性等綜合評估後，我們能給民眾提供更全面的參考，幫助學子們更好的規畫未來。」