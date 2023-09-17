AIT主席羅森柏格現身僑宴 期盼與侯友宜持續對話

國民黨總統參選人侯友宜17日華府出席僑宴，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）也出席。（記者張文馨／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 在馬里蘭州出席僑宴，美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）現身，她致詞時提到台海和平穩定的重要，期待能和侯友宜持續對話，期待蔡英文總統能派遣代表，參加今年秋天亞太經濟合作會議（APEC）舉行的領袖峰會。

AIT主席慣例接待來自台灣政要，鮮少出席政黨參選人訪美，以及為拉抬選情所舉辦的僑宴，這場僑宴預定晚間7時開席，侯友宜6時22分到場，羅森柏格約6時27分抵達，兩人比鄰而坐。

國民黨總統參選人侯友宜17日華府出席僑宴，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenburger）也出席。（記者張文馨／攝影）

羅森柏格說，因為台灣僑團是美台夥伴關係的重要元素，很高興能參加僑界活動；主辦單位安排羅森柏格坐在侯友宜的右手邊，羅森柏格說，希望今天晚上能跟他說說話。

羅森柏格表示，美台非官方關係持續超過40年，這項發展遵循美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，在過去幾個月來，她第一手見證美台夥伴關係越發緊密的發展，遍及經濟、貿易和安全政策等領域，也包含美台人民越發深化的往來。

羅森柏格說，AIT和駐美國台北經濟文化代表處6月簽署美台21世紀貿易倡議的首批協定，持續期待下一輪談判的進展；國際社會有很多可以跟台灣學習的地方，台灣也應該能夠參與國際社會。

羅森柏格表示，台灣是維持台海和平穩定的重要夥伴，台海的和平穩定是美國重要且持久的利益，美國依然致力於確保台灣維持足夠的自我防衛能力，她要保證，美國對台灣的承諾依然堅若磐石。

羅森柏格說，期待能與侯友宜持續對話，也期待蔡總統能派遣代表參加今年秋天在舊金山的APEC領袖峰會。

侯友宜與羅森柏格的互動備受媒體關注，兩人透過翻譯對話，羅森柏格熱烈跟鄰座國民黨立委江啟臣分享在台灣的旅行以及美食。