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侯友宜抵華府：若新總統沒穩定台海 美國不樂見

記者張文馨、侯俐安／華盛頓即時報導
國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜17日下午抵達華府，首個公開行程就是拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館，侯友宜以國父和中華民國來呼籲團結，並強調，若未來的總統沒處理好兩岸議題，沒有穩住台海安定的力量，對區域和平會帶來很大傷害，也是美國不樂見的。

侯友宜訪美進入重頭戲，預計在華府智庫與學者舉行閉門座談，並拜會國會山莊和美國在台協會（AIT）華盛頓總部，是否會晤美國行政部門官員備受外界關注。

侯友宜的兩岸、外交與國防政策將是華府關注的重點，他將在對智庫閉門演說時提到嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）與降低緊張（de-escalation）的3D戰略。

侯友宜在美京中華會館的活動表示，「如果這次的總統在處理兩岸議題沒有處理好，在整個台海安定、這股力量如果沒有把它穩住，對區域和平會帶來很大的傷害，這也是美國是不願樂見的。」

侯友宜說，他代表國民黨出來參選總統，就是要負起這個責任，讓中華民國能夠永續繁榮安定地走下去。

侯友宜說，提到中華民國、提到國父，大家都是一條心；團結一定可以勝選，團結一定可以讓做不好的政黨，換國民黨來做。

美京中華會館主席伍毅文表示，這次總統大選關乎於台灣全民福祉與前途，大家都希望和平和穩定的經濟發展；美京中華會館永遠支持孫中山的自由民主精神，更加支持和關注中華民國的一切發展，祝福侯友宜高票當選，帶領中華民國走入和平與幸福的康莊大道。

侯友宜拜會美京中華會館後，前往馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會，席開43桌，預計將有400位僑胞與會。

國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美...
國民黨總統參選人侯友宜17日抵達華府後，首先拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。（華盛頓記者張文馨／攝影）

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