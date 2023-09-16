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涉殺女學生 馬州喬郡17歲少年被控罪

記者張筠╱馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's County)警方15日宣布，日前涉嫌開槍導致16歲高中女生死亡的17歲青少年嫌疑人已在14日落網，並面臨一、二級謀殺與襲擊他人等多項指控，該嫌不得保釋。

11日喬治王子郡DuVal高中附近兩群人突發爭執，後來演變為槍擊案，警方未公布該青少年的身分，但表示他為Charles Herbert Flowers高中生，是馬州Glenarden的居民，現面臨一、二級謀殺，一、二級襲擊，以及非法持槍等指控。

被害女學生瑪德諾摩爾(Jayda Medrano-Moore)11日下午3時45分左右，正沿Palamar路從學校走回家，當時兩群學生起衝突，而瑪德諾摩爾的弟弟當時也混雜在該場群架中，其中有幾名青少年戴著口罩，在17歲青少年掏槍時，瑪德諾摩爾試圖保護她弟弟，卻不幸中彈，經送醫不治。

瑪德諾摩爾在DuVal高中喜愛打籃球，她父親雷德(Glendon Reid)說，女兒熱愛籃球，更愛自己的學校，喬治王子郡警長阿齊茲(Malik Aziz)表示，瑪德諾摩爾與這場衝突和群架毫無關係，當時只是想要保護她弟弟，「她是一名非常陽光的女孩，是優秀運動員，本可以有美好的未來，但一名持槍的青少年卻把這一切都結束了，也給兩個家庭蒙上陰影。」

警方根據社區民眾提供的線索和調查，在案發三天後逮捕涉嫌該命案的青少年，阿齊茲說，這名17歲的男孩在被捕前「完全像無事發生一樣的過了三天」，他完全有機會承認自己的行為，但卻沒有自首。

阿齊茲說，涉案槍枝尚未找到，這名17歲青少年此前沒有其他犯罪紀錄；此案發生後，DuVal高中立即增設金屬探測儀，加強校園安全管理。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)向瑪德諾摩爾的家庭送上哀悼，並表示喬治王子郡現在面臨太多與青少年相關的案件，郡府為此加大對青少年教育、管理的投資，也呼籲家長們配合管教兒女，打擊犯罪問題，也幫助年輕人重回正軌。

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