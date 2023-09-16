殺人犯仍逍遙法外 華府民眾恐懼

海沃德8月12日在華府被殺害，母親傑克森心如刀割，每日因嫌疑人在逃而提心吊膽。（傑克森提供）

賓州 殺人逃犯越獄後兩周終於在13日落網，這讓憂心多日的賓州居民總算鬆了一口氣，但相比之下，日前從喬治華盛頓大學(George Washington University)醫院襲警逃跑的殺人嫌疑人，近兩周仍逍遙法外，令大華府 民眾恐懼，並質疑警方是否盡職搜捕。

30歲的非裔男子海恩斯(Christopher Haynes)涉嫌8月12日在華府謀殺33歲的海沃德(Brent Hayward)，他9月6日早晨在維州 馬納薩斯市(Manassas)被捕，同日被移交華府警方的過程中，抱怨腳踝有傷，被送往喬治華盛頓大學醫院治療，後來在主治警員將他銬在病床上時，他突然襲警逃跑，至今搜捕工作已將近兩周，懸賞金額也升至3萬元。

大華府居民對此感到恐慌，擔憂不法之徒在街上增加隱患，也質疑執法官員是否盡職盡責；海沃德的母親傑克森(Shelia Jackson)表示，賓州的越獄殺人犯被制服令人鬆一口氣，「但對於仍在潛逃的海恩斯，執法官員是否同樣重視、付出足夠的精力和資源來緝拿嫌疑人呢？」

傑克森也提問，海恩斯潛逃的案件，到底誰該負責？「沒有成功將他制服、銬在病床上的警員，是否會被問責？若他在潛逃期間又作案傷人，又有誰能承擔呢？」傑克森現在每天都很擔心海恩斯會「找上門」，她甚至計畫打包離家，「我實在無法承受這種壓力和恐懼，也不希望再有人受傷。」

傑克森也對搜捕工作遲遲未果感到失望，「懸賞3萬元都無人協助辦案，很可能有人在協助海恩斯潛逃」，她迫切希望有線索的民眾能為公眾安全和利益多多考慮，「我實在不希望再有父母像我一樣面臨失去孩子的痛苦，每天心如刀割，如今還要提心吊膽，害怕殺人嫌疑人再找來我家。」

華府警方發言人卡爾如(Hugh Carew)表示，海恩斯目前是華府執法機構追捕的頭號人物，警方目前已收到大量報告，正在極力整理每條線索，分配執法資源。

對於未成功將海恩斯銬在病床上的警員是否會受懲處，卡爾如說，警方已在推動內部調查，但無法提供其他信息。