翰墨雲山社30年紀念展 美京藝廊登場

毛戎即興創作墨竹一幅。（主辦方提供）

翰墨雲山社(Harmonious Art Group)的30周年紀念展日前在美京藝廊拉開帷幕，16位書畫家呈現富寓中華傳統文化內涵的書法 與國畫共39幅，開幕式當天多位藝術家現場揮毫、撰句，還有山水畫的特色蛋糕，參與者們以藝會友。

翰墨雲山社的書畫大師毛戎介紹篳路藍縷的創社故事，王純傑分享其人生三寶「酒、老友、老伴」，美京藝廊館長孫文影致詞歡迎新老朋友，並感謝大家多年來恪守初心，追求藝術夢想，實現文化傳承。

翰墨雲山社社長羅昭妤表示，該社宗旨就是希望為大華府 的中華書畫藝術愛好者提供切磋平台，推動中華傳統書畫藝術，實踐以藝會友的理念，盼望達到「相與話水雲，不談人間事」的境界。 毛戎(右五)現場揮毫寫就「雲山起翰墨 星斗煥文章」。（主辦方提供） 凝神書寫的王純傑。（主辦方提供） 孫文影(中)與韓輝(左)、王純傑(右)合影。兩幅字由韓輝撰句，王純傑揮毫。（主辦方提供） 毛戎(左)和王純傑同切水墨山水畫蛋糕，為翰墨雲山社30周年紀念展拉開帷幕。（主辦方提供）

毛戎和王純傑也在開幕式現場揮毫示範，古老藝術的神韻在他們的一筆一畫中躍然紙上，藝術家韓輝也撰句「三十年寒來暑往雲山起翰墨，九宇月霽風光北斗集玉京」，祝賀翰墨雲山社人才濟濟；藝術家陳怡平獻上水墨山水畫特色蛋糕，賞心悅目又可口美味，獲眾人好評。

該展覽將持續至10月27日。翰墨雲山社為激勵同好創作，每年舉辦展覽，並支持文藝慶典、賑災募款、專題演講與教學等社區活動。有興趣加入社團者可致信Natacha Lo：[email protected]。美京藝廊地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。