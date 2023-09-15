大華府近1/3民眾糧食不足 非裔、西裔最困窘

去年大華府地區近三分之一民眾難以維持生計，日常生活沒有足夠的糧食。(記者張筠╱攝影)

「首都地區食品銀行」(Capital Area Food Bank)日前公布最新的年度糧食安全報告，數據顯示，去年大華府 地區近三分之一民眾難以維持生計，日常生活沒有足夠的糧食，其中馬州喬治王子郡、維州 威廉王子郡和華府，糧食資源不足的民眾比率高於大華府整體的平均水平。

該報告指出，近兩年新冠疫情 雖然趨緩，但大華府地區糧食不足的情況仍在加重，「首都地區食品銀行」調查了5300位民眾的生活狀況，發現32%人無法獲得足夠食物，此比率與去年(33%)幾乎沒有變化，該報告稱，18%受訪者面臨「嚴重糧食不足」(food insecurity)。

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)糧食分配不均的問題最為嚴重，該郡45%的民眾因糧食不足而忍受飢餓，或有營養不良的問題，而維州威廉王子郡(Prince William County)和華府面臨相似問題的民眾比率分別為36%和35%，都比大華府地區整體更高。

從族裔方面看，非裔和西語裔群體面臨糧食不足的人數比率較高，均將近50%，相較之下，白人群體只有14%人為日常飲食而擔憂。

該報告指出，糧食分配不均的問題一直存在，在少數族裔、有兒童的家庭、受教育程度較低、收入水平較低的群體中更為常見，儘管糧食不足的問題在有孩童的家庭中更容易發生，但反映糧食不足、營養不夠的成年人比率往往比兒童更高，部分原因是成人會犧牲自己的食物來養活孩子。

自稱無法獲得充足糧食的民眾中，有82%為低收入群體，即家庭年收入低於8萬3000元者，但實際上，資源富裕且民眾平均收入較高的郡市也存在糧食不足的問題，例如維州阿靈頓郡(Arlington County)居民的平均收入中位數超過12萬8000元，但調查顯示，該郡仍有約六分之一受訪者表示會為日常飲食發愁。

該報告也指出，是否有工作與糧食問題沒有太大關聯，四分之三自稱沒有穩定食物資源的民眾都有工作，關鍵問題在於他們的薪資水平不夠維持基本的住房、飲食、醫藥等開銷，且政府在新冠疫情期間提供的補貼項目陸續結束，加上通貨膨脹嚴重，導致許多民眾有「吃了上頓沒下頓」的不安感。