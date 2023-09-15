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維州費郡治安惡化 商店搶案半年增千起

記者張筠／維州報導

維州費郡(Fairfax County)警方日前公布犯罪情況報告，數據顯示，商店搶劫(shoplifting)和襲擊案(assault)明顯增加，2023上半年商店搶劫案比去年同期增加了上千起，而襲擊他人的案件也增長超過500起。

警方數據顯示，2023年1月至6月費郡有逾3700起商店搶劫案，比去年同期多了1211起，費郡警官錢伯斯(Frederick Chambers)說，此問題不斷惡化，馬州和華府也面臨相似狀況，各郡市警方積極與商家們合作，通過加強安保系統、增設保衛人員等方式打擊犯罪。

錢伯斯說，費郡多數商店搶劫案都發生大型購物中心和商業廣場，或是類似沃爾瑪(Walmart)的大型連鎖超商，案件數量與商家外部環境、內部設計、地理位置等密切相關，此外商品擺置和存放也會影響犯罪情況；研究顯示，若商店出口附近設有工作人員查看消費者的收據，搶劫案會明顯減少，且若在商店入口安排專員與顧客們打招呼，一定程度上也能遏止不法分子作案。

費郡警方今年夏天成立打擊商店搶劫的專案小組，目前有一定的執法效果，今年5月共有642起搶劫案，而6月下降至573起，費郡警方表示此小組將繼續推動執法，並視情況增加部分社區的警力，保護商家和消費者利益。

除了商家搶劫增多，費郡2023上半年的襲擊案件也比去年同期增加了583起，其中多數為家暴案件，另外還有一些為酒醉傷人案件，錢伯斯表示，新冠疫情後遊手好閒的人數增加，一定程度上導致社會治安下降，原本費郡以社會秩序優良為強項，如今也面臨犯罪問題升高的問題。

費郡其他案件也有增長，2023上半年致命車禍共16起，去年同期為12起，警方目前重點在提升Fairfax County Parkway和28號公路的安全性，包括規畫人行道、自行車道，完善紅綠燈設施、行人路標等；警方也致力加強校園附近的安全，收緊校區附近的車輛限速。

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