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衛生部助理部長參訪美京 肯定華裔貢獻

馬州訊
孫文影(前排右)、陸惠興(後排右五)及同仁們歡迎利特蒙(後排右四)一行參訪美京華人活動中心及其健康醫療中心。(主辦方提供)
孫文影(前排右)、陸惠興(後排右五)及同仁們歡迎利特蒙(後排右四)一行參訪美京華人活動中心及其健康醫療中心。(主辦方提供)

美國衛生與公眾服務部助理部長、兼美國藥物濫用和精神衛生服務管理署(SAMHSA)署長利特蒙(Miriam E. Delphine-Rittmon)，日前到訪美京華人活動中心(CCACC)及其健康醫療中心(又名泛亞義務診所)，了解華裔社區的醫療資源，並鼓勵該中心積極參與聯邦資金項目，充分利用政府資源服務社區。

美京華人活動中心會長孫文影帶領利特蒙團隊參觀CCACC服務設施，介紹七大服務部門，利特蒙對該中心40多年來提供的全方位服務讚賞有加。

美京健康醫療中心主任陸惠興隨後重點介紹該中心的「心理健康360項目」，此項目起源與SAMHSA很有淵源，該項目成立於2015年3月，是一個關注民眾精神和心理健康的聯盟，該項目由幾位關注華裔民眾身心健康的醫生、本地政府機構(即亞裔健康聯盟)主管、以及本地華人心理健康工作者共同倡導，藉著美京華人活動中心的平台聚集政府和社區團體的力量而成。

此項目旨在以多種方式提高華裔對心理健康重要性的認識，服務途徑包括舉辦講座和研討會，為華裔民眾搭建合適的治療推介渠道，為亞裔群體爭取公眾健康資源等；自2016年至今，該項目每年舉辦三至四次大型講座，話題涉及憂鬱症、老人失智症、末期疾病醫療計畫、兩代移民的溝通、青少年心理健康及自殺預防等。

該中心在新冠疫情期間又開發了多項社區心理健康服務，包括綜合慢性病護理管理項目(ICCM)、珍愛項目(PEARLs)、關愛村計畫(Village Initiative)、濫用藥物減害計畫(Overdose Response Program)等。

利特蒙肯定CCACC社團常年不懈服務社區，提供切合實際且不斷更新的服務，她鼓勵該中心團隊積極參與SAMHSA的資金項目，獲得更多政府資源，鞏固並擴展現有的心理健康服務。

心理健康 華人 華裔

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