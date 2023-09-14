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馬大附近商場易主 被迫搬遷商家不滿

記者張筠／馬州報導
大學城商業廣場是馬州大學公園市最繁忙熱鬧的地區之一，該廣場去年被新開發商買下，將改造成新的住宅大樓，附近商家被迫關閉。（谷歌地圖截圖）
大學城商業廣場是馬州大學公園市最繁忙熱鬧的地區之一，該廣場去年被新開發商買下，將改造成新的住宅大樓，附近商家被迫關閉。（谷歌地圖截圖）

馬州馬里蘭大學(UMD)附近的大學城商業廣場(Campus Village Shoppes)日前傳出即將易主的消息，未來將打造成綜合性的住宅大樓，可容納逾1000位居民，不過該廣場的許多商家們對此並不滿意，批評開發商做決定的過程不公開透明，也不尊重民眾意見，且原計畫讓商家營業至2024年，現在卻要求他們在今年9月底前搬遷。

該商業廣場是大學公園市(College Park)最繁華熱鬧的地區之一，馬里蘭大學的師生常到此消費，不過新雇主計畫將此廣場改造成1號公路上的最新住宅大廈，這是馬里蘭大學及1號公路上許多社區的改造趨勢，但大學城商業廣場裡的許多業主不滿此改造計畫，批評開發商和新主未向公眾保持公開、誠實。

在此廣場經營醫療中心的博士托馬斯(Terese Thomas)說：「開發商告訴商家業主，此廣場去年8月1日被新東主購入，但之後就再無音訊，直到近期我們突然被通知今年9月底以前必須搬走」，整個過程令人不解。

另一名商家業主諾耶爾(Amaka Nonyerem)說，開發商曾說商家們可經營到2024年，現在截止日臨近，「有種被迫遷離的感覺」。

對此，買下該商業廣場的公司「LV Collective」發言人表示，該公司始終向業主們保持透明，也曾提及今年秋天會啟動翻新工程，該公司不知道商家業主們提及的內容和時間線有何根據。

但這樣的回應令商家業主們更加不滿，諾耶爾稱她的店面剛和房東簽署了五年租約，「現在剛過兩年，那剩下的三年要如何處理呢？」她和家人已投資數千元經營餐廳Jodeem African Cuisine，「但新開發商提供的補償金根本不足以補貼我們店面的支出，甚至無法負擔我們為了存放廚房用具而租賃的公共空間。」

在該商業廣場經營酒品商店的暉蘇(Sue Hui)也被告知，她的租約將不能更新，因新的住宅大廈不允許酒類商家經營，她只好另尋新址，「但現在各處租金都其貴無比」，她因此在GoFundMe網站上募款，希望長期顧客們能幫助她挺過難關。

根據LV Collective的規畫，新的住宅大樓將可容納逾1000名住戶，還有1萬3000平方呎的零售商店，以及一個休閒娛樂中心，可供附近Lakeland Community居民使用。

租金 馬州 投資

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