我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

搶劫飆升 馬州商家增聘武裝保全 出入口分開 商品上鎖

記者張筠／馬州報導

全美各地超商近幾年面臨的搶劫問題明顯增多，大華府也不例外，多數商家為避免經濟損失，並保護消費者安全，決定加強安全措施，聘請額外的安保人員，也有商家將進出口改為單行道，部分商品上鎖等。

馬州零售商協會」(Maryland Retailers Association)日前與蒙郡(Montgomery County)官員商討應對有組織搶劫(organized theft)的方案，並交流當前各郡市的零售商犯罪情況，該協會主席洛克萊爾(Cailey Locklair)說，馬州部分郡市搶劫問題嚴重，許多商家無法負擔經濟損失已被迫暫關，而多數業主考慮加強安全措施，商家之間也尋求合作機制。

洛克萊爾說，常見的應對辦法有，將超商中較貴重的商品上鎖，還有店家要求顧客離開商家前須出示收據，一些商家將商店入口與出口分開，藉此強化監督管理。

此外業主也通過額外的安保措施震懾不法份子，華府東南區的一家Giant超市日前加裝攝像頭，並聘請武裝保安，制止不法分子搶走商品；Giant連鎖超市的發言人稱，華府東南區該店面的損失已超過可負擔程度，該社區的暴力問題也持續加劇，導致商家無法正常運行，因此店主決定聘請武裝人員。

目標百貨(Target)發言人也稱，有組織的搶劫已嚴重影響商家經營，不僅限制了產品供應，也破壞了消費環境，甚至威脅顧客和員工的安全。

洛克萊爾說，Home Depot、Lowe's等大型商店更容易成為搶劫目標，「商家空間大，管理難度高，更容易被趁虛而入」，此現象不僅影響這些大型超商本身，更會影響到附近的小商家，「大超商往往是附近其他店面的支柱，會吸引消費者，若它的消費環境退步，顧客減少，所在社區的生意也將萎縮」，部分大型超商因此增聘便衣保全，門口也有便衣警車巡邏。

洛克萊爾說，超商的地理位置也有影響，「I-95高速公路附近人口流動性大，超商面臨的風險也更大。」

除了增加防護措施，馬州部分郡市的立法者也提議收緊零售搶劫的執法，「有組織的搶劫團夥常在不同商家遊走，他們甚至有一列清單，專門在不同郡市觀察各大超商的環境，進而合作偷搶特定商品。」

超商 馬州 華府

上一則

統計：新州教師平均教學經驗達12.5年 僅29校師資低於5年

下一則

17對雙胞胎入學 賓州學區創紀錄

延伸閱讀

馬州喬郡高中附近械鬥 女學生路過中彈亡

馬州喬郡高中附近械鬥 女學生路過中彈亡
2年增5000起 馬州青少年犯罪引憂慮

2年增5000起 馬州青少年犯罪引憂慮
確診增 馬州蒙郡1小學要求師生戴口罩

確診增 馬州蒙郡1小學要求師生戴口罩
壯族藝術家黃閃夜簽名會 今登場

壯族藝術家黃閃夜簽名會 今登場

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信