搶劫飆升 馬州商家增聘武裝保全 出入口分開 商品上鎖

全美各地超商 近幾年面臨的搶劫問題明顯增多，大華府 也不例外，多數商家為避免經濟損失，並保護消費者安全，決定加強安全措施，聘請額外的安保人員，也有商家將進出口改為單行道，部分商品上鎖等。

「馬州 零售商協會」(Maryland Retailers Association)日前與蒙郡(Montgomery County)官員商討應對有組織搶劫(organized theft)的方案，並交流當前各郡市的零售商犯罪情況，該協會主席洛克萊爾(Cailey Locklair)說，馬州部分郡市搶劫問題嚴重，許多商家無法負擔經濟損失已被迫暫關，而多數業主考慮加強安全措施，商家之間也尋求合作機制。

洛克萊爾說，常見的應對辦法有，將超商中較貴重的商品上鎖，還有店家要求顧客離開商家前須出示收據，一些商家將商店入口與出口分開，藉此強化監督管理。

此外業主也通過額外的安保措施震懾不法份子，華府東南區的一家Giant超市日前加裝攝像頭，並聘請武裝保安，制止不法分子搶走商品；Giant連鎖超市的發言人稱，華府東南區該店面的損失已超過可負擔程度，該社區的暴力問題也持續加劇，導致商家無法正常運行，因此店主決定聘請武裝人員。

目標百貨(Target)發言人也稱，有組織的搶劫已嚴重影響商家經營，不僅限制了產品供應，也破壞了消費環境，甚至威脅顧客和員工的安全。

洛克萊爾說，Home Depot、Lowe's等大型商店更容易成為搶劫目標，「商家空間大，管理難度高，更容易被趁虛而入」，此現象不僅影響這些大型超商本身，更會影響到附近的小商家，「大超商往往是附近其他店面的支柱，會吸引消費者，若它的消費環境退步，顧客減少，所在社區的生意也將萎縮」，部分大型超商因此增聘便衣保全，門口也有便衣警車巡邏。

洛克萊爾說，超商的地理位置也有影響，「I-95高速公路附近人口流動性大，超商面臨的風險也更大。」

除了增加防護措施，馬州部分郡市的立法者也提議收緊零售搶劫的執法，「有組織的搶劫團夥常在不同商家遊走，他們甚至有一列清單，專門在不同郡市觀察各大超商的環境，進而合作偷搶特定商品。」