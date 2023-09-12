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華府911接線員不足 近4成排班缺人手 將提供2500元入職獎金

記者張筠／華盛頓報導

華府市長統一通訊辦公室(Office of Unified Communications)日前公布數據報告顯示，911應急中心的接線員嚴重不足，8月有近四成排班缺少人手，導致緊急電話無法及時接聽處理，對此市府計畫舉辦特別招聘會，提供2500元入職獎金，並設立學院與高中合作，吸引年輕人才加入華府應急團隊。

該報告指出，911應急中心的理想目標為，180名接線員中，有44人負責日班(day shift)，37人負責夜班(night shift)，不過今年7月三分之一的班次面臨人員短缺的問題，8月更嚴重，39%的班次都缺人接聽緊急報案。

儘管多數緊急電話都在15秒內接聽，仍有四分之一電話超過15秒才有人接通，嚴重落後於國家標準；根據「美國應急電話協會」(National Emergency Number Association)的標準，90%的緊急電話須在15秒內得到回應，但華府911中心的許多電話甚至在幾分鐘後才有人接聽。

華府市議會日前通過一項緊急法案，要求華府市長統一通訊辦公室未來每個月公布911應急中心的人力情況和工作數據的報告，內容也要包括有多少通電話未被接聽、被錯誤分配的案件數量、以及有多少電話屬於失誤報案(misuse call)等。

上個月華府911緊急報案中心就因案件被錯誤處理、未合理分配而釀成悲劇，8月一場強降雨導致城市洪澇，一間寵物日托中心被沖垮，消防急救人員與911接線員溝通失誤，因而延誤了搶救事件，最終導致十隻寵物狗死亡。

華府市長統一通訊辦公室主任麥加芬(Heather McGaffin)通過聲明表示，這場悲劇的主要原因是911接線員誤將「洪澇」轉達成「漏水」，導致消防應急人員把該事件列為非緊急案件。

華府市長統一通訊辦公室表示，為解決911應急中心人力不足的問題，市府將舉辦就業招聘會，給新進的接線員提供2500元的入職獎金，此外市府也將創立「青年學院」(Junior Academy)，與華府的高中合作，吸引更多青年人加入華府的應急團隊，也幫助他們規畫職場發展。

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