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華府聯合市場 9/17起推出周日農夫市場

記者張筠／華盛頓報導
華府市中心的聯合市場將從今年秋天迎來新的農夫市場，每周日開放，持續一年。（記者張筠／攝影）
華府市中心的聯合市場將從今年秋天迎來新的農夫市場，每周日開放，持續一年。（記者張筠／攝影）

華府專門舉辦農夫市場的非營利組織「FRESHFARM」日前宣布，從9月17日開始在華府市中心的「聯合市場」(Union Market)舉辦農夫市場(farmers market)，活動為期一年，屆時每周日上午9時至下午3時，逾12個攤位將販售當地的新鮮農貿產品。

該農夫市場匯聚大華府當地的小商家和農產品供應商，帶來新鮮蔬果、肉類、烘焙糕點、咖啡、茶葉，還有新鮮花卉。

華府東北區有不少農夫市場，不過這個在「聯合市場」新開的是Monroe街、Brookland地鐵站附近的第一個，也是唯一一個在該社區全年營業的農夫市場，FRESHFARM資深市場經理沃爾夫(Katie Wolffe)說，(全年營業的)目的在於讓民眾全面了解大華府一年四季的農貿情況，「春夏秋冬有不同的農貿產品，不僅能支持地方農貿事業，也可促進環保。」

FRESHFARM是全美第三大的農夫市場非營利組織，今年4月在華府Anacostia社區博物館附近開設一個小型的農夫市場，這是華府Anacostia河附近的第一個農夫市場，深受民眾歡迎，此舉平衡了華府各社區資源，該社區的超市數量為全市最少，該農夫市場將在11月中旬關閉，明年4月再開。

華府 地鐵站 咖啡

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