美京華人活動中心 太極、古箏課可報名

美京華人 活動中心(CCACC)邀請會員參加楊氏太極拳課程，實現身心平衡，提升健康，並探索中國文化精髓，上課時間為每周日下午2時至4時，總共50周。

該課程採取「一招一式」的傳統教學方式，注重「口、耳、心、身」的節奏，幫助學員建立太極的內功基礎，不求速進，而提倡浸入式的「自然健身 」。該課程秉持傳統，並致力於推動太極文化在大華府 的發展。

詳情可致電劉成中(Raleigh Liu)：(301)793-7949，電郵：[email protected]。

該中心「2023年秋季古箏入門課程」也已開課，歡迎報名。每周六下午3時30分至4時30分上課，共12堂。指導教師黃麗嬋教授古箏的基本指法、基礎樂理和簡單歌曲，幫助初學者培養興趣並打好基礎。古箏有21根弦線，但掌握彈奏技巧不會太困難，大部分古箏學院都從零開始，按照深入淺出的課程，很快就能彈奏動聽箏曲。

上課地點為：9366 Gaither Road, Gaithersburg, MD 20877。CCACC會員學費90元，非會員為120元。詳情及報名可致電黃麗嬋(703)821-7898，或電郵至：[email protected]。