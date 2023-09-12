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九一一22周年 五角大廈紀念館增設教育中心

記者張筠／華盛頓報導
該教育中心將展示在五角大廈襲擊案中罹難的184位民眾的故事。（取自紀念館官網）
該教育中心將展示在五角大廈襲擊案中罹難的184位民眾的故事。（取自紀念館官網）

九一一事件」22周年紀念日，五角大廈紀念館宣布設立新的教育中心(education center)，講述這起改變美國乃至世界歷史的事件經過，紀念在事故中傷亡、殉職的人員，並呈現美國如何走出創傷、恢復強盛，銘記歷史同時也擁抱未來。

「九一一事件」對美國堪稱一場惡夢，2001年9月11日，在美國本土發生一系列自殺式恐怖襲擊事件，當天早晨19名凱達組織(al-Qaeda)恐怖分子劫持四架民航客機，第一、二架分別衝撞紐約世貿中心雙子大廈的北塔和南塔，第三架飛機撞向位於維州阿靈頓郡的五角大廈(Pentagon)，第四架飛機飛向華府，部分乘客與機組人員試圖從恐怖分子奪回飛機控制權，最終墜於賓州郊區Shanksville。

此連環襲擊導致近3000人罹難，包括美國航空(AA)77號航班撞向五角大廈導致的184名死者；五角大廈紀念館於2008年9月11日建成，紀念長椅上刻有五角大廈案的所有逝者姓名，22周年之際，該紀念館新增教育中心，呈現美國民眾如何從劇烈的傷痛中走出來，並再次強盛。

新建的五角大廈九一一紀念教育中心將位於阿靈頓國家公墓。（取自紀念館官網）
新建的五角大廈九一一紀念教育中心將位於阿靈頓國家公墓。（取自紀念館官網）

紐約市的「歸零地」(Ground Zero)博物館講述恐怖主義起源和恐怖分子襲擊世貿中心雙子大廈的全過程，賓州Shanksville的「93號航班國家紀念館」(Flight 93 National Memorial)則詳述恐怖分子劫持飛機後，飛機上的乘客和機組人員如何奪回控制權的英雄事蹟，但最終飛機在Shanksville墜毀。

華府的五角大廈紀念館的教育中心則講述九一一事件的另一方面，根據官網，該教育中心的焦點集中在美國如何應對創傷，在經歷九一一事件後忍痛前進，包括184名罹難者的故事，「此教育中心是美國九一一事件紀念及教育工作的最後一部分，沒有它，我們無法了解事件的全貌。」

該教育中心將位於維州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)內；該公墓目前正在擴建，目標增加6萬個墓碑的空間，預計能滿足到2060年的需求。

五角大廈九一一紀念教育中心重點描述美國如何走出傷痛，恢復強盛。（取自紀念館官網）
五角大廈九一一紀念教育中心重點描述美國如何走出傷痛，恢復強盛。（取自紀念館官網）

教育 五角大廈 九一一

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