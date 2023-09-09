護士荒 華府4公校共享1護士惹議

華府公校護士們曾舉行抗議，反對市府讓多所學校共享護士的作法。（取自華府護士協會請願網站）

華府公校 系統面臨護士不足的問題，逾一半公立和特許學校(charter school)新學年沒有駐校的全職護士，市府祭出讓多所學校共享護士的方案，不足者以衛生技術員填補，此作法遭護士們批評，稱華府不重視兒童健康。

目前華府的每所學校都有至少兩名護士可以支持醫護工作，包括一名註冊護士(registered nurse)和一名持有職業證照的護士(licensed practitioner nurse)，不過這些護士不能全職在某學校服務，而是由四所相近的學校共享。

沒有全職護士的學校配有一名全職衛生技術員(health technician)，他們接受過協助護士的培訓，但他們提供的醫護服務範圍有限；衛生技術員是擁有急救認證、AOM認證，可勝任護理助理的專業人員，也有EMT或患者護理技術認證。

這是在醫護人員不足的情況下，華府衛生局(DC Health)和國家兒童醫院(Children’s National Hospital)祭出的臨時解決措施，保證每所學校都有至少一名專業護士或衛生技術人員。

市府根據各校所需的醫護自願來分配人力，專業護士分派到醫療需求較高的學校，衛生技術人員則支持需求較低的校園，若某學校無護士但突發緊急情況，衛生技術員可使用遠程醫療設備(telemedicine device)臨場應變，華府每所公校現都配有該設備。

不過華府學校護士們及其工會「華府護士協會」(DCNA)表示，市府實行的臨時措施「將兒童健康置於風險中」，共享護士不能解決問題，並抨擊華府衛生局在招募和留住醫護人才上不夠努力。

華府護士協會的諮詢師、註冊護士托馬斯(Deborah Thomas)表示，市府作法有違「美國校園護士協會」和「美國小兒科學會」的建議，這兩機構建議每所學校都要有一名註冊護士在校園服務。

托馬斯也稱此作法違背華府法律，根據2017年「公校衛生服務修訂法案」，每所公校須有至少一名註冊護士，每周在校工作至少40小時；不過華府市議員亨德森(Christina Henderson)說，因市府預算 有限，護士每周在校工作至少40小時的情況從未實現。

華府護士協會8月曾請願(https://shorturl.at/wBJNT)終止學校共享護士的作法，截至發稿前已有586個簽名，他們表示此作法既不能良好服務兒童健康，還可能導致護士過勞，而衛生技術員的能力也不足以支持一所學校孩童們的健康，「技術員不應獨自服務，尤其在緊急狀況下，必須有註冊或持專業證照護士的監督。」

另一名華府學校的註冊護士海尼斯(Myra Hines)說，就算護士不足，市府推出臨時解決方案前也應當詢問專業護士們的意見，共同商討長期解決方案；對此市府官員表示，此前曾與華府護士協會協商，「但商討並不等於我們須要他們的批准。」

亨德森說，前幾年華府試圖為學校招聘「旅行護士」(travel nurses，也稱「臨時護士」)，但學校官員表示，這樣的醫療服務缺乏連貫性，護士們不能全年待在本校，無法全面了解學校孩童的狀況，服務品質受限。