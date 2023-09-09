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AI危害兒童 大華府檢察長促國會立法管制

記者張筠╱馬州報導

馬州檢察長布朗(Anthony Brown)日前與美國眾多州和地區的兩黨官員聯合簽署公開信，敦促國會加強對人工智慧技術(AI)的研究和管理，並立法打擊因科技產生的性虐待內容(sexual abuse material)傷害兒童，保護兒童的身心健康；華府檢察長也加入連署。

聯合簽署該信件的有54個州和地區的官員，該信列舉人工智慧對兒童的危害，存在虐待兒童的風險，兒童們很可能因數位內容受到精神虐待，也有更多身體被虐待的隱患，此外通過數位科技創建的虛構兒童形象，描述虐待行為，很可能滋生更多犯罪問題，讓兒童性虐市場更擴大，這對兒童和成年人都有嚴重影響。

該信件指出，人工智慧工具可能通過研究受虐兒童的真實照片，快速而輕鬆的生成「深度仿冒」(deepfake)的假照片，而這些影像可能促發不法份子以更多方式性虐待他人。

聯名信敦促國會立法者組成一個專門研究人工智慧技術的委員會，保護兒童利益，包括收緊對兒童性虐待內容的限制，嚴格審查人工智慧技術生成的影像內容。

布朗表示，在擁抱科技發展的同時，我們也必須直面這把「雙刃劍」，「在各州的支持呼籲下，國會應當立即採取行動，遏制科技操縱帶來的負面後果，性虐待對兒童及其家庭產生的傷害難以挽回。」

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)也簽署聯名信，「捍衛兒童權益是華府檢察長的首要任務之一，除了減少街道槍枝、打擊暴力犯罪，市府也致力於提升網路環境的安全，不論是實體犯罪，還是不斷升溫的虛擬世界權力濫用，檢察長辦公室都會以兒童及其家庭利益為重點，打擊通過人工智慧技術性虐待兒童的行為。」

人工智慧 華府 暴力犯罪

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