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鐵達尼號特展 大華府10/21登場

記者張筠╱華盛頓報導
該特展通過舊照片、手寫信、個人物品、乘客們的其他遺物，揭開這個令人心碎的真實事件。（Musealia提供）
該特展通過舊照片、手寫信、個人物品、乘客們的其他遺物，揭開這個令人心碎的真實事件。（Musealia提供）

「鐵達尼號特展」(Titanic: The Exhibition)今年秋天將在大華府的國家海港(National Harbor)登場，該展覽由製作機構Musealia創作，繼倫敦和紐約市的長期展出後將到大華府，展示鐵達尼號乘客和員工的逾200件個人物品，並有按照真實大小還原的郵輪室內場景。

該展覽從10月21日開始，持續七周，Musealia與研究鐵達尼號歷史知名的學者、作家韋特宏(Claes-Göran Wetterholm)合作多年，推出此特展，以人性化的視角重述鐵達尼號1912年4月15日在北大西洋沉沒的故事，帶領參觀者體驗那天在這艘著名郵輪上發生的所有事情；此沉船事件奪走了1514人的生命。

該特展通過舊照片、手寫信、個人物品、乘客們的其他遺物，揭開這個真實事件，還有以聲音存留的歷史故事，場館內也以音樂和特色音效為民眾創造身臨其境的感覺；整場特展參觀用時約1小時30分鐘。

鐵達尼號是當年最大、最豪華的郵輪，111年前從英國啟程至美國紐約的旅程是處女航，當年這艘郵輪被稱為「永不沉沒」的郵輪，1912年4月10日從英國南安普敦(Southampton)出發，同年4月15日凌晨撞到冰山，船難地點距離目的地紐約僅剩兩天航程。

該特展將在馬州國家港口(National Harbor)的Water街151號舉辦，鄰近標誌性的「首都摩天輪」(Capital Wheel)；成人門票29.5元，兒童20.5元，詳情和預訂可登錄：https://shorturl.at/gnH18。

鐵達尼號沉船事故至今已有111年，仍牽動人心。圖為特展還原郵輪的室內場景。（Mu...
鐵達尼號沉船事故至今已有111年，仍牽動人心。圖為特展還原郵輪的室內場景。（Musealia提供）
鐵達尼號是當年最大、最豪華，也被稱為「永不沉沒」的郵輪。（Musealia提供）
鐵達尼號是當年最大、最豪華，也被稱為「永不沉沒」的郵輪。（Musealia提供）

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