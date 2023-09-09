華府書友會 10日陳宥薰線上談徒步之旅

華府書友會9月10日晚上7時，將邀請陳宥薰帶來線上講座「走向內在的萬里之行」，分享她在2014年至2018年徒步走過的路程，範圍涵蓋亞、歐、美三大洲，累計逾1萬公里。

陳宥薰是旅居紐約的基隆人，以「hardcore」為名，喜好走跳山林，熱愛安步當車與山林獨行，她說，「每一趟旅程，每一條路徑，都是自己的競技場，是獨自一人渺小但生動的武林。」

她的長途跋涉之旅主要分為四段，第一段為「四國遍路」，從日本德島縣靈山寺到香川縣大窪寺，串聯88座佛寺，共走1200公里；第二段是「聖雅各朝聖道」，以西班牙聖地牙哥．德．孔波斯特拉主教座堂(Cathedral of Santiago de Compostela)為終點的天主教朝聖道，有數條主要路線，她走過北方、原始與葡萄牙三線。

第三段是「阿帕拉契步道 」，途經美國東部14州，南起喬治亞州，北至緬因州，全長約3500公里；最後一段為「太平洋岸山脊步道」，是一條貫穿美國西部荒野的景觀步道，南起加州 與墨西哥 接壤邊界，北至華盛頓州與加拿大毗鄰邊境，全長約4260公里。

講座Zoom ID：935 6361 0167，密碼：123。