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確診增 馬州蒙郡1小學要求師生戴口罩

記者張筠／馬州報導

新冠疫情在大華府部分社區略有升溫，馬州蒙郡公校系統(MCPS)的一所小學日前因有三名以上人員檢測陽性，因此要求學生們在未來十天內必須戴口罩上學，學校也向師生和家長免費發放口罩。

蒙郡(Montgomery County)的Rosemary Hills小學校長甘迺迪(Rebecca Irwin Kennedy)5日在公開信中表示，學校發放免費的KN95口罩，要求師生未來十天內在特定課程和活動中必須戴口罩，喝水和吃飯的時間除外，十天後(9月11日)公校不再強制要求，師生可自願戴口罩。

該校發言人克萊姆(Christopher Cram)表示，學校也會給有需要的家庭寄送居家自測試劑，若孩子出現發燒、咳嗽、失去味覺或嗅覺等新冠症狀，或者檢測陽性，家長須及時通報學校官員，檢測呈陽性者須居家隔離至少五天，在家遠程學習。

蒙郡公校系統在開學之際也強烈建議民眾施打最新版的新冠疫苗，目前口罩在該郡仍屬自願選項。

日前大華府多地都出現新冠病例增加的情形，近幾個月因新冠病毒住院的患者明顯上升，8月中馬州增加207名住院病人，比前一周增加47%，維州增加298名，漲幅26%；華府以及馬州人口較密集的喬治王子郡、蒙郡的確診病例增長相對明顯，維州阿靈頓郡、費郡、勞登郡等地區目前仍較穩定。

口罩 檢測 馬州

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