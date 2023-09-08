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半杯清茶社 9•9陳建戈發表新書鐵路大王

馬州訊

華府半杯清茶社9日下午2時至4時，將舉行「太平洋鐵路的華工血淚史」講座，邀請紀實小說「鐵路大王」的作者陳建戈分享歷史，發表新書座談會。

橫貫美國東西的太平洋鐵路綿延3069公里，從愛阿華州州開始，跨過密蘇里州，經內布拉斯加州、科羅拉多州、猶他州、內華達州等地進入內華達山脈到加州。

鐵路翻山越嶺，穿過森林荒漠和凍土地帶，施工難度極大，被譽為「世界工業奇跡」，「鐵路大王」還原了這段辛酸往事，以華工陳宜禧展開，再現他帶領華工修建太平洋鐵路，以及回國參與修建第一條國內僑資鐵路新寧鐵路的歷史，是一部飽含血和淚的華工歷史。

在修建太平洋鐵路的過程中，華工吃苦耐勞、誠實能幹，最多時鐵路工地的華工有近1萬4000人，長達六年多的修築過程中，華工們付出慘重代價，至少1000人命喪西部鐵路。由於華工的加入，原計畫14年通車的西部鐵路提前七年建成，但通車的慶功宴中卻無提及華工的貢獻，長期以來，華工被排除在美國崛起的歷史之外。

直到2014年，美國勞工部才將華工納入榮譽紀念堂。2019年加州舊金山市議會一致通過，將每年5月10日定為「橫貫大陸鐵路華工日」，表彰為美國鐵路獻上巨大貢獻的華工。

陳建戈1982年畢業於華南理工大學，1997年移居美國，曾任「環球新聞報」總編、「僑報」記者、「僑報周末」華盛頓辦事處主任。

講座地點：波多馬克社區活動中心，地址：11315 Falls Rd, Potomac, MD 20854。

內布拉斯加州 勞工部 密蘇里州

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