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為期9天 華府大熊貓歡送會9/23登場

記者張筠／華盛頓報導
三歲的寶寶小奇蹟。（國家動物園提供）
三歲的寶寶小奇蹟。（國家動物園提供）

華府國家動物園(National Zoo)將從9月23日至10月1日舉辦「Panda Palooza」，歡送三隻大熊貓，牠們根據美中兩國的協定，將在今年12月初回到中國。

根據中國野生動物保護協會(China Wildlife and Conservation Association)與美國達成的協議，26歲的熊貓爸爸「添添」、25歲的媽媽「美香」以及三歲的寶寶「小奇蹟」將在今年12月7日回到中國；小奇蹟是美香和添添的第四隻幼崽，牠們的前三個孩子「泰山」、「寶寶」、「貝貝」都已在年滿四歲後回到中國。

25歲大熊貓媽媽美香。（國家動物園提供）
25歲大熊貓媽媽美香。（國家動物園提供）
26歲大熊貓爸爸添添。（國家動物園提供）
26歲大熊貓爸爸添添。（國家動物園提供）

國家動物園舉辦的歡送活動包括音樂表演、手繪及勞作、水彩體驗、紀念合照、晨間瑜珈與熊貓講座、「功夫熊貓」免費電影放映等，適合大小朋友參加，動物園的紀念品店和餐廳也與中國駐美大使館合作，將推出各種大熊貓主題的商品。

過去50多年，大熊貓加深美中兩國的情誼，雙方在保護大熊貓上有一致目標，華府國家動物園的大熊貓團隊也和中國的熊貓專家合作逾51年，不斷推動大熊貓的繁殖與保護；被列於瀕危物種名單超過25年後，國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)宣布大熊貓已從「瀕危」(endangered)降級為「易危」(vulnerable)。

國家動物園和中國野生動物保護協會2000年12月6日達成協議，將美香和添添送至美國，作為研究繁殖計畫的一部分，原定停留十年，但租借協議數次延長，兩隻大熊貓已在華府生活近23年。

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