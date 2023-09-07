我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

在家充電疑過度 華府電單車爆炸 車主被燒傷

記者張筠／華盛頓報導
華府男子的電動腳踏車電池爆炸，導致他嚴重燒傷。（華府消防局提供）
華府男子的電動腳踏車電池爆炸，導致他嚴重燒傷。（華府消防局提供）

華府日前發生一起電動腳踏車電池爆炸的案件，導致一名男子嚴重燒傷，華府消防與急救隊警告民眾切勿過度充電，也避免用不匹配的插頭充電，尤其近期天氣炎熱、乾燥，民眾須謹慎電器安全。

華府消防隊發言人馬吉歐羅(Vito Maggiolo)表示，該案件8月31日發生在華府西北部Georgia大道和Irving街700號附近，一名男子的電動腳踏車突然在家起火爆炸，該男子嚴重燒傷，但現已出院。

該案是華府首起與電動腳踏車有關的爆炸案，馬吉歐羅說，爆炸原因可能是電動腳踏車過度充電，或插頭非原裝匹配，導致電池走火；他也提醒民眾，給這類電動代步工具充電盡量避免在室內，若必須在室內充電，也應避免在門口或會擋住逃生路線的區域。

該受傷男子的鄰居羅丹(Ann Rondan)說，她和先生也曾考慮購買電動腳踏車，但一直擔心電池安全，如今鄰居發生悲劇，讓他們對居家電器更謹慎。

馬州蒙郡(Montgomery County)去年10月也曾發生類似事故，一輛電動滑板車在充電時，電池故障走火，導致銀泉市(Silver Spring)市中心的一棟高層公寓發生火災，三人受傷，該電動滑板的車主因嚴重燒傷而住院多日，事故導致他的公寓損失逾5萬元。

消防官員藉此教導民眾，要嚴格遵守電動代步工具的使用說明書，將電池儲存在室溫的地方，不要在華氏32度以下或華氏105度以上的環境充電，若電量已滿，則要及時斷電，避免電池過熱或故障；若這類電動代步工具的顏色異常，或散發異味、漏電、冒煙，則應立即斷電停止使用。

大華府消防官員提醒民眾謹慎電動代步工具的使用安全，切勿過度充電或用不匹配的插頭充...
大華府消防官員提醒民眾謹慎電動代步工具的使用安全，切勿過度充電或用不匹配的插頭充電，避免意外。（記者張筠 / 攝影）

華府 馬州

上一則

為期9天 華府大熊貓歡送會9/23登場

下一則

芝華埠入夜連環搶劫 華婦遭暴力推倒行搶

延伸閱讀

華府預算角力戰 營養補助計畫恐被刪減 600萬低收婦孺受影響

華府預算角力戰 營養補助計畫恐被刪減 600萬低收婦孺受影響
國會暴亂案最重判決 「驕傲男孩」首腦判囚22年 悔稱讓國家難堪

國會暴亂案最重判決 「驕傲男孩」首腦判囚22年 悔稱讓國家難堪
違反華府兒童勞工法 Chipotle32萬元和解

違反華府兒童勞工法 Chipotle32萬元和解
吸引國際旅客 華府旅遊啟動新廣告

吸引國際旅客 華府旅遊啟動新廣告

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

2023-09-01 23:46
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
根據分析，在伊州主修數學與統計，於畢業三年後中位年薪最高。(pexels)

主修這個科系 畢業3年後薪情最佳

2023-08-30 08:35
北維州著名的TJ高中多年排名全美第一，今年降至第五名。（記者張筠 / 攝影）

全美高中排名 常年冠軍TJ高中跌至第5…這所學校搶第1

2023-08-29 14:23

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡