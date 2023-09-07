在家充電疑過度 華府電單車爆炸 車主被燒傷

華府男子的電動腳踏車電池爆炸，導致他嚴重燒傷。（華府消防局提供）

華府 日前發生一起電動腳踏車電池爆炸的案件，導致一名男子嚴重燒傷，華府消防與急救隊警告民眾切勿過度充電，也避免用不匹配的插頭充電，尤其近期天氣炎熱、乾燥，民眾須謹慎電器安全。

華府消防隊發言人馬吉歐羅(Vito Maggiolo)表示，該案件8月31日發生在華府西北部Georgia大道和Irving街700號附近，一名男子的電動腳踏車突然在家起火爆炸，該男子嚴重燒傷，但現已出院。

該案是華府首起與電動腳踏車有關的爆炸案，馬吉歐羅說，爆炸原因可能是電動腳踏車過度充電，或插頭非原裝匹配，導致電池走火；他也提醒民眾，給這類電動代步工具充電盡量避免在室內，若必須在室內充電，也應避免在門口或會擋住逃生路線的區域。

該受傷男子的鄰居羅丹(Ann Rondan)說，她和先生也曾考慮購買電動腳踏車，但一直擔心電池安全，如今鄰居發生悲劇，讓他們對居家電器更謹慎。

馬州 蒙郡(Montgomery County)去年10月也曾發生類似事故，一輛電動滑板車在充電時，電池故障走火，導致銀泉市(Silver Spring)市中心的一棟高層公寓發生火災，三人受傷，該電動滑板的車主因嚴重燒傷而住院多日，事故導致他的公寓損失逾5萬元。