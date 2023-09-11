我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

張効維牙醫博士矯正專家談牙齒矯正的重要性及過程

本報華府訊
優雅舒適的張効維牙醫馬州及維州診所
優雅舒適的張効維牙醫馬州及維州診所

張効維牙醫博士專精牙齒矯正，技術精湛，服務馬州洛城(Rockville, MD)已有20多年，一直以來，贏得了廣大顧客的愛戴，為了擴大服務，在維州(McLean, VA)也開設另一新診所，方便維州居民。張効維牙醫擁有著名賓州大學牙醫學院牙醫博士、紐約大學齒科矯正專科及畸齒矯正術美國協會授予證書。而馬州與維州牙醫診所均設有最先進設備，最新自動高壓蒸汽消毒及最新低幅射劑量數位X光機等，設備先進齊備，診所更設有會客室，舒適優雅，備有大螢幕平面電視，讓您輕鬆地等候。診所採用電腦程式軟體來做各種不同的分析，讓治療計劃更加完善，並配合動畫讓您在矯正前中後，都可對療程更加了解。

以下是張効維牙醫為您詳述牙齒矯正的重要性及過程，從而使您加深對矯正治療的認識。1.矯正治療的目的有增進美觀、恢復咬合功能、維持牙周健康。燦爛的笑容會讓您更有自信，整齊美麗的牙齒也讓您不要輸在人生的起跑點上。2.齒列擁擠、齒列空隙太多、暴牙、戽斗、下顎後縮、深咬、開咬等情形都可藉由矯正治療得到改善。3. 10至12歲是一般矯正治療開始的最佳時機。矯正治療基本上沒有年齡的限制，只要牙周組織健康，骨質代謝正常便可。4. 平均治療時間大約24個月，但個別情形有所不同。5.矯正治療的過程，首先需要有治療前的記錄，提供資料給牙醫師做正確的診斷。決定治療後，開始裝置全口矯正器。之後，每月調整、換線。等矯正治療完成和拆除矯正器後，醫師會為您製作維持器。除了金屬的矯正器外，張効維牙醫診所也提供較為美觀的透明矯正器。而且也有採用最新科技產品—微形骨釘，這是一個簡單的程序，將骨釘放於需要的部位，輔助整個矯正過程。

張効維矯正牙醫診所是由矯正專科醫師親自看診，提供免費諮詢，方便分期付款，贈送精美牙刷。

張効維矯正牙醫診所兩個方便地點:馬州地址:14820 Physicians Lane, Suite #142, Rockville, MD 20850，電話:301-279-8787。維州地址:7601 Lewinsville Road, Suite #308, McLean, VA 22102，電話:703-506-8787。網址:www.changdmd.com，Email:[email protected]。診所提供牙齒矯正的免費諮詢，歡迎客戶來電詢問。

維州 馬州 醫學

上一則

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

下一則

慶祝雙十國慶 僑社組團返台

延伸閱讀

洛城四賊偷商場 聲東擊西佯發病鬥心機

洛城四賊偷商場 聲東擊西佯發病鬥心機
維州費市餐廳周登場 美食優惠至9/10

維州費市餐廳周登場 美食優惠至9/10
New Smiles植牙專科 全方位服務

New Smiles植牙專科 全方位服務
張口疼痛看牙醫未見起色 身心科就醫才知自律神經失調

張口疼痛看牙醫未見起色 身心科就醫才知自律神經失調

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16
華埠治安互助隊創辦人曾偉民。（特派員黃惠玲/攝影）

華人受害者拒指認 芝警無奈釋放行搶華埠累犯

2023-09-03 14:30

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳