馬州蒙郡裝修詐騙頻發 官員提醒慎選

馬州蒙郡日前發生許多涉及住房裝修的詐騙案，包括一樁涉及逾100萬元的案件。（記者張筠 / 攝影）

馬州 蒙郡(Montgomery County)日前頻發關於居家裝修(home development)的詐騙 案，多數都不是小型的居家改造，而是涉及大筆錢財的裝潢項目，官員提醒民眾謹慎對待，杜絕聘請無證照人員來裝修或改造家庭，若有裝修需求，也應與承包商簽訂書面合同。

蒙郡郡府消費者保護局主任弗萊德曼(Eric Friedman)說，近期與裝修有關的投訴報告多得嚇人，「基本都不是增加柵欄、換窗戶、修理大門等的小型改造，而都是涉及數萬元的大工程。」

在多數案件中，所謂的裝修承包人員(contractor)會主動上門，向民眾講解他們提供的服務，稱他們在附近社區完成了其他工程，有許多剩餘的裝修材料，因此希望能幫附近社區民眾也提升居家品質。

弗萊德曼說，部分詐騙分子會首先提供修剪樹木的服務，然後藉機稱他們檢查出屋頂有問題，引導民眾同意展開大修工程；另外的詐騙手法是，不法分子會說服居民裝修並要求繳付訂金，但之後就消失得無影無蹤。

蒙郡日前發生一起涉及逾100萬元的詐騙案，一名自稱房屋裝修承包商的嫌疑人從幾位民眾騙走資金，而後申報破產 ，留下許多未完的工程，讓多名屋主陷入困境。

弗萊德曼提醒民眾千萬不要與無證照人員簽約，更不要付款，專業的裝修設計人員及團隊都有正規執照，「若對方不主動提供或拒絕出示，絕對有問題」，不僅存在財產風險，裝修工程的安全性也無法保證；若對方表示不能用銀行卡付款，只要求用現金或特定的應用程序App支付，那也極有可能是詐騙。

弗萊德曼也表示，若裝修承包商無法提供團隊的實體地址，則很可能是詐騙，民眾除可上網查詢其正規性，也可主動向其他有合法執照的機構諮詢，了解自己的房屋是否真的有必要裝修或改造，也可在鄰里間詢問打聽，了解其他住戶是否碰到類似狀況。

在詐騙頻發的環境中，若民眾有裝修需求，應當與承包商協談後，將所有條例和約定以書面形式記錄下來，合同應當規定承包商將用何種材料、完成工程需要多久、裝修的具體內容等。

蒙郡政府也在官網上列出目前已收到的投訴案件，包括被投訴的公司和承包商，以及該投訴案是否已解決，具體的解決方案等，避免民眾落入陷阱，詳情：https://shorturl.at/irJS2。