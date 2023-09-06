北維州阿郡、費郡、威郡…5郡市 發布乾旱觀察警告

大華府日前迎來高溫，維州部分郡市發布乾旱觀察建議，官員呼籲民眾節約用水。（記者張筠 / 攝影）

維州 政府日前對北維州的五郡市發布「乾旱觀察警告」(drought watch advisory)，包括阿靈頓郡、費郡、威廉王子郡、勞登郡和Fauquier郡，儘管目前供水不成問題，州府官員仍鼓勵民眾節約用水，若有漏水問題要及時維修。

勞工 節(Labor Day)長周末結束，大華府 氣溫飆升，迎來「秋老虎」，近一周每天最高氣溫都達華氏97度，體感溫度可超過華氏100度，氣候炎熱加上降水稀少，維州部分地區恐出現乾旱問題。

州府官員表示，北維州的地下水位已低於緊急水平，其中人口密度較大五個郡市的溪流、降雨、地下水位和水庫儲水量都被列為乾旱風險觀察的重點內容；雖然目前北維州的降水量總體屬於正常範圍，但近兩周的降水低於以往水平，氣象預報也顯示未來一段時間的降水較少，溪流水量仍屬正常範圍，但仍處於較低水位。

Occoquan水庫和Lake Manassas的儲水量仍為正常，說明北維州地區的供水還不成問題，但州府官員呼籲民眾盡量節約用水，包括以淋浴代替泡澡，使用較節水的灑水器澆花和草坪，定期檢查公寓或房屋是否有漏水問題，及時維修。

維州Shenandoah區以南的七個郡市乾燥更嚴重，州府已針對這些區域發布乾旱警告。